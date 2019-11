Visión distinta de La Conquista

A 500 años de la llegada de Hernán Cortés a México, History Latin America, Amazon Prime Video y TV Azteca presentaron la superproducción de Dopamine y Onza Entertainment: Hernán, que buscará plasmar una visión más completa de los sucesos ocurridos en el siglo 16 en la Gran Tenochtitlán.

"Cuando me hablaron de esta gran producción con actores internacionales, con una visión del lado español y mexicano pero plasmando la información real que se sabe fidedigna, tuve cierto escepticismo en que una productora aquí en México pudiera lograrlo. Hoy les digo que ha quedado espectacular con todo el elenco y el equipo delante y detrás de cámaras.

MEGA PRODUCCIÓN

"Hernán es una mega producción y hace todo el sentido del mundo que History se haya unido a contar esta historia. Hoy en día hay muchos dramas históricos donde se toman muchas libertades y aquí no, estamos sumamente contentos y orgullosos de esta historia", expresó Eduardo Ruiz, presidente de A+E y History.

El drama, protagonizado por Óscar Jaenada, Dagoberto Gama, Michel Brown, Mabel Cadena, Isabel Bautista, entre muchos otros, narrará la historia de la conquista desde la perspectiva de cada uno de sus actores a través de ocho capítulos, creando una visión más fidedigna del hecho histórico.

"Era importante en este caso estudiar, el trabajo, hacer toda su ruta (de Cortés), pisar museos, tocar las piezas, leer los libros y sentir lo que él pudo haber sentido en circunstancias cómo está.

"Se ha intentado llegar hasta el final de todo, no se ha dejado mucho espacio en la creatividad, sino a la historia, y creo que ha sido ese el trabajo de todos y ha hecho fácil que la interpretación sea más coherente y más sencilla de lo que esperaba. No es complicado cuando viene desde la verdad y yo creo que lo que hacía falta era contar completamente a Hernán no del lado de aquí o de ella. Es todo muy sincero y eso ayuda a que le público empatice más con los personajes y entienda más esta historia", expresó Jaenada en conferencia.

Con todo un equipo creativo que incluyó a dos show runners, Curro Royo ,de España, y Julian de Tavira, para México, el apoyo en efectos visuales de la Casa productora El Ranchito (Game of Thrones) y la ayuda del historiador César Moheno, además del trabajo de Fidela Navarro, CEO de Dopamine, logró reconstruir no sólo los hechos históricos que respaldan la narrativa, sino incluso la Gran Tenochtitlán.

"Hubo grandes retos, el primero fue idear cómo abordar a los personajes desde otras perspectivas, el segundo fue recrear un mundo que ya no existe, la Gran Tenochtitlán, y el tercero, abordarlo con lenguas indígenas, llevar la historia de México a las nuevas generaciones en sus propias lenguas. Y es gracias a todo este trabajo por lo que creo que la van a disfrutar muchísimo", explicó Navarro.

CONEXIÓN INMEDIATA

"Gracias a ese detallado trabajo pudimos recrear el pasado grandioso de nuestros pueblos indígenas originarios. Buscamos en fuentes que normalmente no se visitan, códices, crónicas, cartas de Cortés, todos con el fin de responder a las preguntas de nuestros show runners para poder recrearlo todo. Es una gran oportunidad para todo el público de poder reconocernos en nuestras tres raíces originarias: la occidental española, la indígena y nuestra raíz negra" agregó Moheno.

"Como mexicano lo primero que sentí fue una conexión inmediata y una curiosidad de poder explotarlo y entenderlo mejor. Fue un honor ponerme frente a este Moctezuma, inmediatamente fue cómo regresar la cinta para indagar en este personaje tan complejo.

"Desde luego es un trabajo colectivo apoyado con asesores e historiadores, de tal manera que con toda esta información principalmente buscamos bajar del pedestal al Dios para ponerlo al ras de la tierra y encontrar sus virtudes y defectos, y a partir del ser humano poder entender mejor", expresó Gama.