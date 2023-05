De luto Spike Lee por la muerte de su padre

La noticia fue dada a conocer por Theo Dumont, publicista del realizador de "El infiltrado del KKKlan", y posteriormente confirmada por Spike, quien compartió una serie de fotos capturadas por la lente de David Charles Lee. También publicó el obituario de The New York Times y la carátula del álbum para la partitura de su película "Do The Right Thing" (1989), que su padre le compuso.

Bill Lee era un reputado bajista de jazz en Atlanta y Chicago que, tras su traslado a Nueva York en 1959, lo llamaron para tocar como músico de sesión para Bob Dilan, cuyas notas del bajo aparecen en el tema "It´s All Over Now, Baby Blue".

También se le puede escuchar en la canción "Oh, Linda", de Lightfoot y en el álbum debut de Aretha Franklin, "Aretha" (1960).



ENTRE ESTRELLAS

Durante su carrera musical acompañó a otros artistas, como Simon and Garfunkel, Duke Ellington, Harry Belafonte y trabajó en los discos de Odetta, Woody Guthrie, Cat Stevens, Gordon Lightfoot, John Lee Hooker y Peter, Paul and Mary, entre otros. Como compositor colaboró con Max Roach en varios discos del baterista.

El jazzista compuso las bandas sonoras de los tres primeros largometrajes de su hijo: She´s Gotta Have It (1986), School Daze (1988) y Mo´ Better Blues (1990).

Musicalizó uno de los primeros cortometrajes de Spike Lee, Joe´s Bed-Stuy Barbershop: We Cut Heads, estrenada en el Festival de Nuevos Directores/Nuevas Películas del Lincoln Center en 1983, y fue responsable de la música de "Haz lo Correcto" (1989) y dos canciones para "Fiebre de Amor" y "Locura" (1991).

Según Variety, padre e hijo estuvieron distanciados durante algún tiempo en los años 90 debido a diferencias sobre asuntos económicos y familiares, que Bill atribuyó a su nuevo matrimonio con Susan Kaplan, lo que puso fin a sus colaboraciones cinematográficas y musicales.