Celebran Emmanuel y Mijares 10 años de amistad musical

UNA DÉCADA

Una década después, este jueves, 25 de mayo del 2023, Emmanuel y Manuel Mijares celebraron desde tierras regias sus primeros 10 años de entrañable amistad musical.

Miles de espectadores fueron testigos en el Domo Care (la Expo Guadalupe) de la celebración por la larga y exitosa amistad que este par de cantantes han cosechado desde que decidieron unirse en una gira.

Es un hecho que el público no se cansa de ver el mismo concepto y escuchar el mismo repertorio a lo largo de todo este tiempo, porque durante su show, que dieron desde el redondel del Domo, los gozó como si fuese la primera vez.

Ambos volvieron a brillar, Emmanuel como "El Rey Azul" y Mijares convertido en "El Rey de la Noche", al cantar por más de dos horas a dueto o en solitario un costal de éxitos.

Junto a 14 músicos y cuatro coristas, en punto de las 23:49 horas los amigos partieron plaza y a dueto cantaron "Bella Señora" y "Bella".

De pie, el público festejó sus apariciones en solitario y estalló en algarabía cuando los escuchó cantar juntos.

Si tuviera que darle un título a lo que ocurrió la noche del jueves y se prolongó hasta la madrugada del viernes, podría decirse que tuvo "sabor a melao", cortesía de Emmanuel, aunque Mijares no tuvo reparo en llevarse al público hasta el "Baño de Mujeres".

"Hace 10 año comenzó esta historia maravillosa, un 25 de mayo aquí en Monterrey", compartió Emmanuel con la audiencia.

"De esos cuatro shows (programados inicialmente) han sido muchísimos más y muchos corazones, los de ustedes, que nos han estado acompañando hace 10 años. Muchísimas gracias por haber sido los padrinos de esta gira en Monterrey".

A petición de Emmanuel, Mijares también dedicó unas palabras de agradecimiento a los regios.

"Saben ¿qué es lo bonito aquí? Que en el show Two'r Amigos todo el apoyo que hemos tenido de ustedes se contagia".

Hizo referencia que la amistad entre ellos no tiene 10 años, sino que inició a principios de la década de los 80.

"Desde el principio hemos sido buenos amigos, no sé si mañana, pero ahora si", bromeo Mijares.

En el mismo tono, Emmanuel agregó "es una amistad que ha continuado porque nunca me ha pedido prestado".

Recordó que su amistad inició hace más de 40 años cuando Mijares le "cuidaba las espaldas" en el escenario como uno de sus coristas.

"En los 80 empezó esta amistad cuando yo sacaba el disco En La Soledad, estuvimos juntos tres años. Fueron muchos shows donde nos divertimos muchísimo".

"Gracias Manuel por todos estos años", le expresó Emmanuel quien le dio un abrazo fraterno a su amigo y éste le correspondió con un beso en la mejilla.

En solitario el ex esposo de Lucero interpretó: "No Se Murió El Amor", "Poco a Poco", "Tan Solo", "Me Acordare de Ti", "Siempre", "Soldado del Amor", "Si Me Tenías", "Para Amarnos Más", "El Privilegio de Amar" y "Uno Entre Mil".

Mientras que el repertorio de Emmanuel incluyó "El Rey Azul", "Es Mi Mujer", "Tengo", "Este Terco Corazón", "Pobre Diablo", "Dormir Cansado", "Detenedla Ya", "Hay Que Arrimar el Alma" y "La Vida Caminaba Sola".

Pero si por separado fueron en exquisito deleite, a dueto hicieron estallar los corazones con "Baño de Mujeres", "No Hace Falta", "Rompecabezas", "Corazón de Melao", "Tengo Mucho Que Aprender de Ti", "Tú y Yo", "El Rey de la Noche" y "Sentirme Vivo".

Después de más de dos horas de música y canciones, los amigos se despidieron del público regio, aunque seguramente pronto volverán para seguir sumando más años a su amistad.