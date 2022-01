Violeta Isfel revela depresión

La actriz comentó que su estado de ánimo fue decayendo desde hace una mes, tiempo en que comenzó a sentirse muy rara ya que perdió el apetito, quería dormir todo el tiempo y lloraba por todo.

Además de que desarrolló una irritabilidad en la piel, algo que la preocupó muchísimo por lo que llamó a su terapeuta quien al realizarle una serie de estudios la diagnosticó con depresión

"Me sacó muchísimo de onda, dije: ´cómo me va a pasar a mí´".

La también comediante asegura que su depresión se desarrolló un poco debido a la pandemia por coronavirus.

"No tenía ganas de bañarme, no quería levantarme de la cama, tenía mucho sueño todo el tiempo, una comezón particular en todo cuerpo, unas ganas de llorar inmensas y no sabía por qué", advirtió.

Compartió que actualmente se encuentra tomando un tratamiento e incluso realiza varios ejercicios para obligarse a levantar y a retomar su vida.