Sorprende Paulina Rubio con repentino viaje a Madrid

"Estoy sorprendido porque dejé al niño el otro día en su casa y bueno... se supone que está con nuestro hijo en Miami y por eso me he venido unos días a ver a mi familia y a trabajar un poco", aseguró 'Colate' a Europa Press.

Las declaraciones vuelven a abrir una brecha en la batalla que la ex pareja mantiene por la custodia de su hijo desde su separación en 2012 y en las que 'Colate' deja entrever que no le hizo ninguna gracia que la mexicana no le haya avisado de su viaje a España, dejando al pequeño en Miami sin su padre y sin su madre. Ajena completamente al dardo de su ex marido, Paulina está disfrutando al máximo de su paso por la capital española y, a pesar de que no se le conoce pareja desde su ruptura con Gerardo Bazúa en 2018, no ha dudado en revelar que está "juguetona" y tiene el corazón "vivito y coleando".