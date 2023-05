En TikTok tema de Shakira se vuelve "trend"

Y es que no es para menos, pues el video tiene una carga emocional impresionante por las vivencias que ha pasado la colombiana respecto a su separación del exfutbolista español, Gerard Piqué .

CIUDAD DE MÉXICO

Muchos opinaron en redes sociales, algunos a favor y otros en contra de que la colombiana haya incluido a sus hijos como parte del video.

Sin embargo y pese a las opiniones, la cantante latinoamericana volvió a las redes con fuerza, para demostrar que sus hijos son su mayor inspiración y fortaleza. Lo anterior, lo constata mediante un comunicado en el que describe que tanto Sasha como Milan, trabajaron junto a ella en el estudio.

"Milan y Sasha, es tan bonito ver cómo abren sus alas para empezar a realizar sus sueños. No hay nada que me haga sentir más plena que ser su mamá", describió.

El tema de Shakira que, evidentemente, está dedicado a sus dos hijos, fue de gran inspiración para las madres.

Pero no precisamente para quienes han dado a luz a un bebé, sino también, para aquellas personas que aman a sus perros incondicionalmente. En TikTok, varias cuentas como @honeythetzu1 y @gabyelaabaut17, ocuparon la melancólica letra de la melodía para dedicarlas a sus mascotas.

Actualmente, los jóvenes optan por tener "perrhijos" y no hijos, por diversas razones. Algunas podrían relacionarse al acompañamiento emocional; pero en otros casos por las limitaciones económicas, aunque una mascota también necesita ciertos cuidados y atenciones que implican gastos.

EL UNIVERSAL entrevistó a la veterinaria Paulina Velázquez, quien explicó que a su consultorio llegan personas que se refieren a los animales como si fueran sus hijos, y ella no intenta corregirlos, porque asegura que debe haber mayor empatía.

"Nunca sabemos el trasfondo de las cosas, hay colegas que corrigen a las personas; pero yo digo que el cariño hacia una mascota es significativo. Yo, por ejemplo, no tengo hijos pero amo a mis perros y a mi gato como si lo fueran", dijo.

Además, de acuerdo con un artículo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), hoy en día son más las mujeres que no ven la maternidad como un proyecto de vida, y se les ha denominado mujeres NoMo (Not Mothers, o "No Madres", por su traducción al español).

Independientemente de a quiénes va dirigida la melodía de Shakira, lo cierto es que el amor se demuestra de muchas formas.