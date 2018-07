Viola Fox aduana y protocolos de seguridad en Aeropuerto

Guanajuato.- El ex Presidente Vicente Fox y su esposa Marta Sahagún fueron sorprendidos violando los protocolos de seguridad que se instauran en el Aeropuerto Internacional de Guanajuato, así como el área de Aduana, a su arribo de un vuelo de Estados Unidos.

El 11 de julio pasado, el ex Mandatario mexicano llegó a la terminal aérea procedente de Estados Unidos en un vuelo de United Airlines.

Al descender de la aeronave, el ex Presidente y su esposa burlaron la zona de Aduanas para evitar revisiones a su equipaje.

Fox y Sahagún salieron indebidamente por el área de maniobras de aerolíneas.

La acción fue captada en una fotografía por un pasajero que se inconformó con el actuar del ex Presidente de México.

"Mientras todos somos sometidos a rigurosas revisiones por la zona de Aduanas al llegar de Estados Unidos a Guanajuato, él (Vicente Fox) y su esposa salen campantemente por la zona de maniobras sin que nadie les diga nada. Es una acción arbitraria e ilegal, porque en su equipaje puede traer cosas ilegales y no es sometido a revisión", señaló el pasajero a Grupo REFORMA.

Consultados, empleados del Aeropuerto Internacional de Guanajuato destacaron que Vicente Fox es considerado un viajero frecuente, pero no puede burlar los protocolos de seguridad.

Indicaron que personal del aeropuerto que lo conoce hacen excepciones para permitir que el ex Mandatario salga por la zona de maniobras, a pesar de estar prohibido y por donde ingresa solamente personal autorizado de la terminal aérea.

"No está permitida esta acción, pero existe una especie de privilegio por ser ex Presidente. Como cualquier pasajero debe ser sometido a revisión pero no ocurre", indicó un trabajador de una aerolínea.