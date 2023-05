Cruzan reclamos legisladores por elección en Edomex

CIUDAD DE MÉXICO

El bloque mayoritario afirmó que conserva la ventaja en las encuestas, mientras que la Oposición respondió que hay empate técnico, a dos semanas de los comicios.

Durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, el senador morenista Gabriel García inició el debate con tono irónico, al asegurar que la "derecha moderna" está angustiada porque se aproxima el "tigre" del pueblo organizado para ganar las elecciones.

"Viene una maestra con toda la experiencia para acabar con el viejo régimen corrupto", aseguró.

Recomendó que se calmen y respiren profundo los de la Oposición, mientras mostraba una imagen de la pintura "El Grito", de Edvard Munch.

El diputado del PAN Jorge Triana reclamó la incongruencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador porque en 2006 fue quien le gritó "¡Cállate chachalaca!" al Presidente Vicente Fox por su intervención en las elecciones, pero ahora llama a votar por Morena desde sus mañaneras.

Consideró que López Obrador versión 2006 le diría "¡Cállate chachalaca!" a López Obrador versión 2023.

"Y ahora el primero que se entromete en los procesos electorales, la primera chachalaca de este País, todos los días se mete, y Morena y aliados no dicen nada, porque como la chachalaca ya es otra, ya se les olvidó el grito", señaló.

"El Presidente llamó a votar por Morena, jamás se vio algo tan cínico, usando la infraestructura gubernamental, en la conferencia que es para informar a la ciudadanía y luego llamó a no votar por un partido, es delito electoral, ¿cuándo habíamos visto eso? Jamás, es la intromisión inmoral e hipócrita de López Obrador".

La también diputada del PAN Paulina Rubio manifestó que en Morena quieren ocultar que ya hay empate técnico y que hay una debacle de Delfina Gómez.

Expuso los tres puntos que deben reflexionar los mexiquenses para no votar por la morenista: que pidió diezmo a los trabajadores en la Alcaldía de Texcoco; cuando fue Secretaria de Educación hubo irregularidades por 830 millones de pesos, y que no se mueve sola, porque detrás de ella hay dos "oscuros personajes", en referencia a Horacio Duarte y el senador Higinio Martínez.

"En este ejercicio de conciencia ciudadana, los mexicanos saben que se juega hoy no sólo la elección del Estado de México, es el futuro del País, es un ejercicio de conciencia entre un País libre y autoritario", expuso la panista.

Hasta el final del debate, el senador de Morena Ricardo Monreal defendió a la candidata de los señalamientos.

"¿Por qué la Fiscalía no la metió a la cárcel? Si eran del PRI, tanto en el Estado de México como a nivel federal. No hay delito, es un simple montaje que no pudo ser probado", manifestó.

También negó que haya un empate en la contienda.

"La maestra les va a dar una paliza el 4 de junio, una maestra de salón va a terminar con el grupo Atlacomulco y una larga historia de corrupción", aseguró.

Luego criticó a Alejandra del Moral por grabar spots con menores de edad, acusando que Morena quiere quitar el "Salario Rosa" a las madres de familia.

También la acusó de movilizar al magisterio del Estado, de presionar a los trabajadores del Gobierno local y condicionar el programa del "Salario Rosa" por votos.

El coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve, reclamó la intervención no sólo del Gobierno federal, sino de los Gobiernos estatales en la elección mexiquense, y el uso de recursos públicos y los programas sociales para hacer ganar a su candidata.

"Si es que es cierto que tienen 20 puntos arriba, ahí está el llamado de los gobernadores y las gobernadoras de Morena para ir a apoyar la campaña de su candidata", expuso.

"Hoy las encuestas, que están descalificadas, nos ponen en la competencia, hay un empate técnico, caballo que alcanza gana. No tengan la menor duda que, a pesar del recurso federal que le están metiendo a las campañas, vamos a repetir con la alianza PRI-PAN-PRD lo que ganamos en el 21".

El diputado del PRD Marcelino Castañeda expresó que seguramente la ciudadanía va a decir "no" a los moches que cobra Delfina Gómez a los empleados públicos para desviar el dinero a Morena.

"La ciudadanía elegirá la opción más preparada y menos servil", expresó.

A su vez, el diputado del PT Reginaldo Sandoval aseguró que la que ganará será Delfina Gómez porque la gente está cansada de tanta corrupción y malos manejos.

"Ni con el PAN puede pelear, que no les ha ayudado, y el PRD ya se desbarató".

El coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, consideró que los procesos electorales de este año son una farsa.