Venden la gasolina más barata de lado americano

Legisladores federales piden al gobierno federal ponga en marcha la homologación en el precio de la gasolina que se prometió para la frontera norte del país, ya que el combustible sigue estando más barato en los Estados Unidos.

De acuerdo a los reportes de los propios ciudadanos que van a surtir al Valle de Texas: está en un dólar con 97 centavos el galón -que son 3.78 litros- mientras que en la frontera ha estado desde enero entre los 13 y casi los 15 pesos el litro.

"Si traigo el tanque vacío pago 20 dólares que es más o menos 400 pesos en Estados Unidos, pero si cargó aquí pago más de 550 pesos para llenar el tanque, y no me rinde, a la mitad de la semana le tengo que volver a poner y cuando le pongo allá me alcanza toda la semana, incluso vuelvo a cargar todavía con un cuarto de gasolina en el auto", expresó una ciudadana al explicar que conviene cargar en Hidalgo, Texas.

Para la legisladora federal, Nohemí Alemán Hernández, la homologación debe significar que el precio llegue similar al que se ofrece en Estados Unidos, ya que de lo contrario no genera competitividad para los empresarios locales.

"Va a ser muy difícil que se pueda homologar, si prometió una homologación pero hemos visto que lo más que ha bajado es a 13 pesos, pero tendría que bajar a los 10 pesos para tener una verdadera homologación con Estados Unidos, porque la gente que puede pasar sigue cruzando para cargar allá", dijo la diputada federal.

Recalcó que solamente al entrar enero bajó a 13 pesos el precio del litro de gasolina, pero luego volvió a subir, incluso en otros municipios fronterizos llegó ayer a los 16 pesos, en tanto en Reynosa en 14 con 99 centavos o 15 pesos.

"Empezó a bajar pero en vez de seguir, ha aumentado centavito por centavito, vamos a tratar todo este tema de la frontera en el Congreso de la Unión", expresó la legisladora federal.

En el Valle

>El galón a un dólar con 97 centavos

>Representa 3.78 litros

En Reynosa

>14 pesos con 99 centavos o 15 pesos el litro