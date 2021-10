Venden hamburguesas rosas

Una venta de hamburguesas de color rosa realizó la fundación Teresita, a fin de recolectar recursos que permitan financiar tratamientos oncológicos a quienes han sido detectados con cáncer y que carecen recursos o afiliación médica para sobrellevar la enfermedad.

Al reconocer que en esta frontera no hay un centro especializado, los 16 pacientes hombres y mujeres que han sido recibidos por la fundación, deben buscar recurso para trasladarse a Ciudad Victoria o a Monterrey para superar la enfermedad. "Las personas que estamos atendiendo son hombres, mujeres y niños de escasos recursos, que están en condiciones vulnerables, que no tienen afiliación médica ni ninguna otra herramienta para atenderse, sabemos que en Reynosa no hay un hospital oncológico a pesar de que liderados las listas de enfermedad, los pacientes tienen que irse a Nuevo León, Laredo y Matamoros, por eso se necesita dinero", comentó Raquel Vázquez, tesorera del proyecto.