El valor neto de Rihanna está estimado en mil 700 millones de dólares , lo que la convierte en la cantante más rica del mundo, aunque la música no es la fuente principal de su patrimonio, dijo ayer la revista Forbes .

El resto de su riqueza procede de su participación en la compañía de lencería Savage x Fenty y sus ingresos como cantante y actriz.

La compañía de belleza de Rihanna, cuya mitad restante es propiedad de LVMH, es conocida por su amplio rango de 50 tonos de piel, incluidas sombras oscuras para mujeres de color, que no abundaban cuando la lanzó en 2017.

Esto la convirtió en una líder de la inclusividad en la industria, de acuerdo con Shannon Coyne, cofundadora de la consultora en bienes de consumo Bluestock Advisors.

En el Savage x Fenty fashion show de 2020, Rihanna habló sobre la manera de construir su marca.

"Para mí, la inclusividad ha sido siempre un tema natural, en realidad no es algo por lo que debiéramos preocuparnos.

"Cuando imagino algo, pienso que todas las personas que conozco y amo deben ser parte de ello. Quiero hacer cosas que puedan utilizar todas esas personas, que de hecho son de diferentes tallas, razas y religiones", explicó en ese entonces.

En 2018, su primer año de operaciones, Fenty Beauty tuvo ingresos por más de 550 millones de dólares, de acuerdo con LMVH, lo que representa más que otras líneas de artistas como Kylie Comsetics, de Kylie Jenner, KKW beauty, de Kim Kardashian, y Honest Co., de Jessica Alba.

La intérprete de "Umbrella" y "Love The Way You Lie" se sitúa en segundo lugar por detrás de Oprah Winfrey en la lista de las artistas más ricas, según Forbes.