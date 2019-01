Urge implementar nuevos impuestos

viviana.cervantes@elmanana.com

Representantes fiscales de las industrias maquiladoras a nivel nacional han sostenido reuniones con los directivos del Sistema de Administración Tributaria SAT para agilizar la publicación de las reglas de operación de la nueva zona fronteriza.

Enrique Castro Septien, presidente INDEX Reynosa, informó que no pueden aplicar el IVA al 8 por ciento ni el ISR al 20 por el desconocimiento. "No podemos estar facturando algo que todavía no está establecido, porque si lo hacemos tendremos problemas con las autoridades; esperamos que este problema se solucione a la brevedad y que salgan las reglas de otra manera estamos imposibilitados".

En Reynosa existen 150 industrias dedicadas a la manufactura de algún producto, por lo que es importante que los clientes, proveedores y empresarios reciban los beneficios.

La reducción de impuestos se prometió como un incentivo y crecimiento a corto plazo por el gobierno federal.

"Sabemos que las cadenas productivas son las que tendrán mayor beneficio, los proveedores, las tiendas de auto servicio, también los hoteles, los restaurantes, pero más los clientes, estamos en contacto directo a nivel nacional exponiendo nuestra preocupación".

Pese al atraso que ya superó los 12 días, Castro Septien pidió a los empresarios ser pacientes, al tratarse de un estimulo que permanecerá vigente hasta el 2024.

"Entendemos también que no es una decisión financiera que pueda tomarse de un día para otro, pensamos que es por inteligencia, por cautela para no crear un ambiente negativo, pro eso tenemos paciencia".

A nivel nacional INDEX tiene el registro de 6 mil maquiladoras afiliadas.