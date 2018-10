Un maestro en el arte de las letras

Este fin de mes Reynosa será sede de un festín literario del 28 de octubre al 2 de noviembre la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ) y uno de sus invitados es el maestro Tomás Urtusástegui quien llega para ofrecer dos conferencias durante este evento.

En entrevista con EL MAÑANA vía intrenet, el dramaturgo inicio hablando de su amplia trayectoria en el mundo de las letras diciendo: "Como escritor de literatura empecé a hacerlo cuando cumplí casi los cincuenta años de edad. Ahora llevo escritas 475 obras de teatro, cerca de 500 cuentos, un libro de dramaturgia, guiones de cine y radio, ensayos. También he escrito mucho para periódicos, revistas y folletos".

Respecto a los géneros literarios en que se ha desarrollado, dijo:"En prácticamente todos. Mi fuerte es el teatro pero he escrito muchos cuentos, guiones de cine, de radio, de televisión. Tengo libros didácticos de teatro, algunos ensayos. Lo único que no se me da es la poesía".

Y al preguntar si tiene algún proyecto literario por estrenar o realizar, aseveró: "Siempre estoy escribiendo. Soy director de un taller de cuento y cada semana tengo que presentar uno en él. De teatro creo que llegaré en fecha no muy lejana a mis quinientas obras, muchas de ellas cortas. Últimamente he escrito muchas obras sobre la tercera edad".

Tomás Urtusastegui comentó que estará a finales de mes en esta ciudad siendo parte de Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil en donde dictara dos ponencias una titulada Cancionero Infantil y otra donde hablará de la importancia de la lectura en los jóvenes de 15 años o más.

EL MEJOR CONSEJO

Al cuestionarlo cual considera que sería la mejor manera de acercar a los jóvenes y niños a leer, en la actualidad, su respuesta fue bastante clara diciendo: "Son muchas las formas. La primera ver a sus padres y demás familiares hacerlo. La segunda, y quizás igual de importante, leer en la escuela, tener maestros que disfruten la lectura y los contagien de eso. Tercero, tener un acervo de libros a su disposición. Si no tienen libros cómo van a leerlos. Cuarto: Formar grupos juveniles de lectura con un maestro que sepa conducirlos. Quinto, para mí igual de importante que todos los demás, escribir. Escribir sus vivencias, sus fantasías, sus miedos, sus esperanzas, sus deseos".

LITERATURA

PARA NIÑOS Y JÓVENES

Al preguntar al maestro que libros considera básicos a leer entre los niños y jóvenes, indicó: "Los clásicos para niños como pueden ser los de Verne, Mark Twain y demás. A continuación la buena literatura infantil y juvenil de su país de origen y después a los autores extranjeros. La lista es enorme. No toda la pueden obtener".

¿Qué recomendaría a los padres de familia que consideran un gasto inútil la adquisición de un libro?: "Para ellos será un gasto inútil todo lo relacionado con la cultura: el teatro, la danza, la lectura. Yo recomendaría que primero se les debe interesar y disfrutar lo cultural. Nada se gana diciéndoles que leer es muy bueno, necesario para el desarrollo de sus hijos, si no los viven ellos mismos".

LO IMPORTANTE ES LEER

Actualmente la tecnológica avanzada nos permite leer un libro desde un dispositivo móvil, por ello le preguntamos; ¿Que le gusta más leer un libro original o de manera digital y por qué?, a lo que respondió:

"El libro por muchas razones. Me gusta olerlo, pasar sus hojas, coleccionarlo, revisarlo de cuando en cuando, mostrarlo a otros, llevarlo a todos lados conmigo, no depender de pilas, contactos eléctricos, cables. A mi edad, sobre todo, en que no vemos bien, es mil veces más fácil leer en el papel que en una pantalla. Pero considero que es una maravilla que también exista lo digital y que muchas gentes lean en ese medio. Lo importante al fin y al cabo es leer".

¿Cual considera la importancia de Ferias del libro como la que se realizará en Reynosa?: "Las ferias son de gran importancia pues además de la posibilidad de comprar libros que no existen normalmente en las librerías locales, sirven para conocer todo lo nuevo en literatura, tener contacto directo con los autores y poder conversar con ellos, convivir con la familia en un acto cultural, afirmar el concepto que la ciudad es culta y con intereses fuera del comercio y la violencia".