Un hombre transmite su suicidio por Facebook

La polémica por la transmisión de suicidios en vivo a través de las redes sociales se reanudó con un nuevo caso: un hombre se quitó la vida en India al no poder soportar que su ex novia se comprometiera con otro varón, publicaron medios locales.

Shyam Sikarwar, de 22 años, se ahorcó en un templo de Raibha, en Agra, al norte del país, y su muerte fue vista en vivo a través de Facebook por familiares y amigos a los que les había informado sobre su decisión.

En una nota que dejó, reconoció que no podía "soportar" que su ex pareja fuera a casarse. "El estrés de perderla me ha afectado tanto que perdí mi trabajo", afirmó, a la vez que solicitó que donaran sus órganos.

Además, en el video de cuatro minutos, Sikarwar le pidió a la policía que no abriera ninguna investigación y a su familia que subiera fotos del cadáver a su cuenta de Facebook. Sin embargo, sus allegados decidieron desactivar el perfil.

Una situación repetida y sin respuestas efectivas

Este caso reavivó la polémica sobre el uso de las redes sociales y la necesidad de ejercer un control sobre su contenido. En 2017, Facebook había anunciado el desarrollo de una herramienta de inteligencia artificial que podría identificar usuarios con tendencias suicidas.

Sin embargo, los filtros no lograron evitar la continuidad de las transmisiones por Facebook Live de este tipo de hechos ni de situaciones de violencia.

Por ejemplo, en marzo último, la masacre de las mezquitas de Christchurch (Nueva Zelanda) cometida por Brenton Tarrant fue emitida en tiempo real durante 17 minutos, pese a las denuncias de varios usuarios. Esa demora permitió que 1,2 millones de internautas descargaran las imágenes en un día, aunque los videos fueron luego eliminados por la compañía.