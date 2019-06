Tuvo excelente maestro

"Eugenio siempre decía que primero hay que coser y luego hay que bordar y yo creo que eso debe ser con todo en la vida". Bárbara Torres, actriz.

Bárbara Torres, conocida por su trabajo como Excelsa en "La familia P. Luche", hizo su primer trabajo protagónico en la serie de comedia "Lorenza", trabajo que dijo, pudo lograr en gran parte gracias a las enseñanzas de Eugenio Derbez.

La actriz argentina recordó los consejos y enseñanzas de su compañero y amigo, quien explicó, fue un gran maestro.

"Eugenio siempre decía que primero hay que coser y luego hay que bordar y yo creo que eso debe ser con todo en la vida. Un día estábamos planteando una situación y le propuse a Eugenio hacer algo y me dijo: ´sí, pero ¿qué es lo segundo que se te ocurre? Porque la primera idea la tenemos todos´ y eso se me quedó muy clavado y desde entonces lo pongo en práctica para todo. No es obsesión, es querer que todo salga bien", explicó.

SU PRIMER GRAN OPORTUNIDAD

El primer proyecto estelar de una actriz o actor debería de causarle cierto nervio o presión, pero para Bárbara Torres eso no existió cuando empezó con la serie "Lorenza", por la cual luchó para que se concretara.

"Anduve persiguiendo a André Barren para que pudiéramos hacer esta serie que rondaba por mi cabeza desde hace algún tiempo. Fui afortunada de que estuviera interesado y después de hacerle algunas modificaciones pudimos crear una historia distinta a la que estamos acostumbrados a ver en comedia, al menos en México".

ALISTAN SEGUNDA TEMPORADA

Tras iniciar transmisiones el 22 de marzo pasado y luego de 13 capítulos, el viernes terminó la primera temporada de esta serie y para festejar, la producción invitó a algunos afortunados fans a ver este episodio.

Ahí, entre risas y aplausos, Bárbara Torres, André Barren y Moisés Arizmendi convivieron con sus fans y dieron a conocer que esperan grabar la segunda temporada a finales de año.

"Estamos satisfechos, estar aquí con público y ver cómo es su respuesta es un gran termómetro. En unas semanas comenzaremos con el taller de lectura de la segunda temporada que esperemos estrenar a inicios del próximo año", explicó Barren.