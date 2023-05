Desfile de famosos en cena de gala en Cannes

La firma de joyas de lujo entregó durante esta gala un Trofeo Chopard a Daryl McCormack y Naomi Ackie como estrellas emergentes de la industria cinematográfica.

Ruben Östlund, Brie Larson, Paul Dano y John C. Reilly fueron algunos de los asistentes que se rodearon con Rossy de Palma y Carla Bruni, mientras que Natalie Portman fungió como la madrina del evento.

Portman ha sido miembro del jurado en Cannes y es alguien con varios títulos en las selecciones con su debut como directora en A Tale of Love and Darkness.

"He tenido mucha suerte de crecer apoyado por este festival", dijo Portman al subir al escenario, calificándolo como uno de los festivales más importantes y míticos del mundo.

"Estoy muy agradecida de poder continuar este viaje ahora apoyando a la próxima generación de jóvenes talentos emocionantes y el talento que poseen estos dos homenajeados", dijo.

McCormack calificó como un gran honor ser elegido por sus proyectos como Good Luck to You y The Wheel of Time y Bad Sisters.

"Mi mamá solía llevarme al cine cuando era niño, y el cine se convirtió en parte de mi pasión y se ha convertido en parte de mi vida. Estar aquí, el niño de ocho años simplemente no lo creería", contó.

Ackie, que viene de una actuación exigente como Whitney Houston en I Wanna Dance with Somebody, explicó que fue emotivo estar de pie en el escenario.

"Cuando estás en el momento de la cosa, no se siente tan grande y luego me doy cuenta de que pasé 20 años haciendo y amando este trabajo", añadió.