Controversial éxito de Peso Pluma

Peso Pluma ha logrado en muy poco tiempo posicionarse como el cantante más popular en los últimas tiempos, desbancando a nivel global en Spotify a Miley Cyrus, quitando los reflectores a Bad Bunny pero sobre todo siendo referencia de México con otros países como Japón.

Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, es originario de Zapopan, Jalisco, a sus 23 años es considerado el líder de los corridos tumbados, género que fusiona el regional mexicano con el trap.

Y aunque sus éxitos se han colocado en lo más escuchado de México y el mundo, hay quienes se preguntan si es válido hacer apología del delito para triunfar, él ha mencionado en repetidas ocasiones que hace los corridos por encargo.

Pero lo preocupante es que llega a odios de los niños, en quienes la música les deja un mensaje directa o indirectamente al escucharlo y cantarlo y México con su libertad de expresión no es algo que regule.

Se viraliza restaurante que decide no tocar a Peso Pluma.

ALTERA A PADRES DE FAMILIA

EL MAÑANA DE REYNOSA se dio a la tarea de hablar con compositores, de dirigir una encuesta a nuestros lectores y ademas de pedir la opinión especializada de una psicóloga infantil, una trabajadora social en área de secundaria y una maestra de preescolar, esta es la parte I de esta investigación, por demás interesante sobre todo para los padres de familia.

Que tan controversial es el tema que ya el restaurante en Monclova, Coahuila, La Yarda Food Station se hizo viral por colocar en sus pantallas que "No tocan música de Peso Pluma" esto causó que se viralizará la imagen, ahora el restaurante ha colocado un mensaje dentro de su muro de facebook debido a las comentarios generados por la publicación donde se muestra en sus pantallas el mensaje : "Y no pongo peso pluma!!! Nuestro concepto de restaurante bar, fonda o como lo quieras llamar no es lujoso, es lo más modesto, y con gran corazón, principios y valores.

Por lo tanto nos limitamos a poner música de Peso Pluma, canciones que alteran el orden y que no aportan algo productivo para la juventud de estos tiempos, que cabe mencionar son bombardeados por todos lados con malas influencias", La Yarda Food Station.

Incluso circula en redes que empresas de Dj y Sonido alrededor de Mexico han optado por omitir la música de Peso Pluma y algunos otros artistas que cantan el mismo género, pues comentan que al reproducir este género musical en las fiestas el ambiente se altera y proporciona un ambiente no deseado en las bodas,XV años y fiestas por el estilo, pero obvio sin duda también depende lo que el cliente pida, así que estamos a tiempo de concientizar sobre este tema.

LOS COLEGAS

Vía internet tuvimos una breve charla con Cornelia Reyna Jr hijo del reconocido cantante Cornelio Reyna, quien como cabal compañero dijo: "Yo respeto todo tipo de compositores y de personas, yo me dedicó a lo mío; en este mundo hay de todo y para todos, por eso soy feliz y amo hacer música".

Este compositor también habló sobre lo que a él le inspira diciendo: "La inspiración es algo que me nace y que me hace sentir feliz, porque sale del corazón, me gusta mucho escribir las canciones son parte de mi vida, yo soy de esos que escuchan una palabra y si me gusta de ahí escribo una canción".

El compositor tamaulipeco, Reynaldo Martínez "El Gallero".

El segundo compositor que quien platicamos al respecto fue Don Reynaldo Martínez "El Gallero" quien cuenta con 52 años de trayectoria y es reconocido por temas como "La Viaja Banca" y corridos de dominio popular como los de "El Federal de Caminos" y "Gerardo González".

Al cuestionarlo sobre que opinaba del cantante jalisciense dijo: "Yo jamás hablaría mal de nadie, por que no debo hacerlo, somos compañeros, somos compositores, si él en sus canciones no esta correcto, ese es problema de él, yo no puedo, ni debo juzgar sus composiciones"

Pero también dejo claro que para escribir basta con una buena historia, para cantarle a la mujer, al hombre valiente, al amor y al desamor, mencionado que fue a los 14 años cuando escribió su primera canción; cabe mencionar que este destacado compositor tamaulipeco es dueño de la letra y música de cada una de sus melodías, una institución musical.

Cornelio Reyna Jr., compositor e hijo del cantante Cornelio Reyna.

LOS LECTORES OPINAN

Durante una semana sondeamos a los lectores de EL MAÑANA DE REYNOSA con tres cuestionamientos respecto a este cantante y fueron ¿Consideran un orgullo, que Peso Palma sea referente de México en otros países?, ¿Están de acuerdo que los corridos bélicos de Peso Pluma se escuchen en eventos escolares? y ¿Consideran que las letras de Peso Pluma, son mala influencia para los niños y jóvenes?.

En las respuestas de las tres preguntas predominó la inconformidad respecto a los mensajes negativos implícitos en su música, la negativa a que esta música sea escuchada por los niños y desacuerdo total en que sea el joven un referente de México en otros países, cuando México tiene voces privilegiadas que no cuentan con plataforma internacional.

En países como Japón, Corea del Sur, o Taiwán, Peso Pluma, ha logrado viralizarse en las plataformas de streaming; sin duda afortunado logro, lo triste es que es con temas bélicos y con mensajes a los jóvenes que los hacen idealizar una fantasía de la vida.

MAÑANA PARTE II

Mañana publicaremos la opinión de docentes, especialistas médicos y una trabajadora social que hablan del impacto en niños y jóvenes al escuchar canciones y repetirlas en las que se enaltece la violencia y el crimen organizado, que da como resultado menores mal informados pero sobre todo mal influenciados.