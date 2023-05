Prende Charlie Puth el Corona Capital Guadalajara

Bandas como la australiana Last Dinosaurs, el cantautor estadounidense conocido como Helado Negro, los Hermanos Gutiérrez y Sugar Ray inauguraron el evento desde las 15:00 horas.

El primer concierto multitudinario tuvo lugar en el escenario Kia, con el cantante estadounidense Charlie Puth, a las 18:30 horas, que congregó al menos a 5 mil personas, cuando la tarde apenas languidecía.

Los ríos de espectadores se fueron congregando con gusto alrededor del cantante, que no podía creer la asistencia.

Con unos jeans sencillos, una playera blanca y un chaleco de cuero negro, el también modelo de 31 años encendió al público en un concierto que iba de lo enérgico, a lo romántico, pasando por lo sexy.

Su primera presentación en México, desde el inicio de su carrera en 2011, fue un éxito: las ovaciones del público, que contaba en su mayoría a mujeres jóvenes, de alrededor de 20 años, coreaba su nombre con una estridencia que llevó al cantante hasta las lágrimas de agradecimiento.

Sus éxitos "We don't talk anymore", "Light Switch" y "I Don't Think That I Like Her" prendieron al público, que antes se había arremolinado en el pasto como en un día de campo, hecho fila para tomar cerveza o amenizando otros escenarios.

La amenaza de lluvia se disipó mientras otra de las bandas estelares, Morning Jacket, originaria de Kentucky, invitaba con su virtuosismo a un viaje que a las 20:00 horas apenas empezaba.

A pesar de la energía y la buena vibra, la asistencia lució menor que el año pasado. Las filas para comprar alimentos y bebidas son, en el primer día, significativamente menos concurridas, aunque hasta ahora no se han revelado los datos oficiales de asistencia.