Tuve una infancia maravillosa; Angélica Vale

La actriz mexicana Angélica Vale, quien actualmente protagoniza la telenovela "Y mañana será otro día... mejor" dijo que tuvo una infancia maravillosa en la que jugaba a su mayor pasión: ser artista.

"Gracias a Dios nací en una familia que se dedicó a lo que yo me quise especializar y soy muy feliz, tuve una abuela increíble que también me ayudó en toda mi vida", declaró en entrevista con Notimex.

A los dos años, la también cantante se subió al escenario para mostrar su talento, involuntariamente, cuando su mamá Angélica María actuaba en la puesta teatral "Papacito piernas largas".

La gente que estaba alrededor se reía, la pequeña Angélica caminaba por el pasillo y el público se volvía a reír, hasta que de pronto la llamada "Novia de México" salió del escenario y vio lo que estaba sucediendo.

"Ella pensó que era un borrachito que se había metido al teatro y no, era yo que estaba haciendo toda la obra en un pasillo imitándolos, me dijo: no puedes hacer esto aquí, entonces lo voy a hacer allá arriba y me le subí al escenario y así empecé", relató.

Al principio la comediante aprendió por medio de la experiencia en el teatro, pero entró al CEA (Centro de Educación Artística de Televisa) a los 18 años y fue que le empezó a poner nombre a todo lo que ya sabía hacer.

"Es una carrera muy fuerte, difícil, puede llamar mucho la atención, porque se puede pensar que hay mucho glamour, dinero y cosas que no son ciertas al final.

"Si tienen talento, le recomiendo a los padres que apoyen a sus hijos para que sean felices", concluyó la cantante, quien exhorta a los adultos a alargarles la inocencia a los niños, evitándoles que vean cosas violentas en la televisión.