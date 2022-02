Truena AMLO por reportaje sobre vida de lujo de su hijo

Acerca de nuestra honestidad, repetirles a nuestros adversarios que es lo que estimo más importante en mi vida, que no me importa, ni me interesa el dinero y que tampoco tengo tanto apego por el poder, que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás". Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

Y aunque el reportaje fue elaborado por Raúl Olmos, Verónica Ayala y Mario Gutiérrez Vega, el mandatario se lanzó contra Claudio X González y Carlos Loret de Mola, este último a quien calificó como "mercenario".

"Nada más decir: Primero que en este gobierno no tienen influencia mis hijos, no se les da contrato a ningún recomendado, en el asunto del matrimonio pues ahí está complicado meterse. Ellos se casaron y al parecer la señora tiene dinero, pero no tiene nada que ver con el gobierno, ni un contrato, ni una recomendación. No somos iguales", enfatizó López Obrador.

De acuerdo con el reportaje publicado el fin de semana José Ramón López Beltrán vive en la ciudad de Houston, en el estado de Texas de Estados Unidos y primero habitó junto con su esposa Carolyn Adams --quien se ha desempeñado en la industria petrolera-- una residencia propiedad de un ejecutivo de una empresa petrolera que tiene contratos vigentes con Pemex.

Luego ambos se mudaron a una residencia recién construida en la localidad de Cypress, en el condado de Harris, que está a nombre de Carolyn Adams y cuyo valor oscila entre los 13 y 19 millones de pesos.

Al respecto, el presidente aseguró que este caso publicado por MCCI que dirige el empresario Claudio X. González y el portal de noticias Latinus de Carlos Loret de Mola, es una muestra de los ataques de sus adversarios que, aseguró, andan "desesperados".

"Este fin de semana salió el escándalo de un hijo mío, ya grande y casado, que vivía en una residencia en Houston, queriendo equiparar, como diciendo "son iguales", "es lo mismo" "¿dónde está la austeridad?". Carmen Aristegui casi lo comparaba con la Casa blanca (de Enrique Peña Nieto).

Comparte mensaje el hijo de López Obrador

Luego de que el periodista Carlos Loret de Mola publicó un reportaje sobre los autos de lujo y casonas en Houston del hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obador, que contrastan con su discurso de una vida austera, José Ramón López Beltrán compartió en Twitter el mensaje de una usuaria "en su defensa".

El hijo mayor del presidente de México difundió el mensaje de la usuaria Blanca Salces (@BlaSalces).

"Cientos, me atrevería a decir miles, de hijos de políticos, funcionarios, líderes sindicales y expresidentes que viven en casas de lujo y encontraron al único que no la obtuvo con recursos públicos. Eso es talento", escribió la usuaria en un primer mensaje.

López Beltrán compartió un segundo mensaje: "Conflicto de interés, es el que tienen los neoliberales con el bienestar del pueblo".

SE DEFIENDE

Me calumnia, pero no desmiente: Loret

Luego de que Carlos Loret de Mola publicó un reportaje sobre la vida de lujos en Houston de José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular del Ejecutivo acusó al periodista de "golpeador, mercenario y sin principios".

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que sus hijos no tienen influencia en su gobierno y si José Ramón López Beltrán vive con autos de lujo y casonas en Houston con su esposa Carolyn Adams, es "porque al parecer la señora tiene dinero".

"Este fin de semana salió el escándalo de que un hijo mío, José Ramón, ya grande, de 40 años, casado, vive en una residencia en Houston; queriendo equiparar, cómo diciendo: ´son iguales, es lo mismo, dónde está la austeridad´. Carmen Aristegui casi lo comparaba con la Casa Blanca", expresó López Obrador en el Salón Tesorería.