Triunfo de Chivas le da oxígeno a Vucetich

La presión por el mal inicio del certamen se hizo presente con abucheos al equipo en los primeros minutos por parte de la afición; y en el accionar del equipo con decisiones precipitadas y sin un buen juego colectivo en el primer tiempo.

El portero Raúl Gudiño evitó la caída de su equipo con una doble atajada en los intentos de Alonso Escoboza y Ángel Sepúlveda, apenas al minuto 6.

La primera oportunidad de Chivas llegó al 17' con un zurdazo de Jesús Sánchez. Minutos después, el propio "Chapo" provocó un penal en contra que para fortuna del Rebaño, fue fallado por el ex chiva Alejandro Zendejas al 24'.

Nuevamente el arquero rojiblanco se vistió de héroe al 40' al atajar un remate del uruguayo Rodrigo Aguirre.

El Guadalajara se puso al frente del marcador con un contragolpe en una arrancada de Alexis Vega que cedió a Jesús Angulo y culminó Isaac Brizuela con un tiro cruzado al 43'.

El gol del "Cone" terminó con una sequía de 315 minutos de Chivas sin gol, y también acabó con la racha de más de 3 partidos sin recibir gol de los Rayos.

El equipo de Guillermo Vázquez, que por momentos del partido fue más peligroso que los locales, encontró el gol en el segundo tiempo con un derechazo fuera del área que venció finalmente a Gudiño, al 53'.

Con el empate, Vucetich comenzó a mover sus piezas con los ingresos de Uriel Antuna y Carlos Cisneros por Jesús Molina y Alexis Vega; y posteriormente Fernando Beltrán por el autor del gol, Brizuela.

Por séptimo partido consecutivo, Vucetich realizó los 5 cambios al salir del campo el "Chapo" Sánchez y Angulo por Gilberto Sepúlveda y Jesús Godínez.

Los locales tuvieron llegadas y fue hasta los minutos finales cuando un penal sobre Luis Olivas le encaminó el triunfo al Guadalajara.

El portero Luis Malagon le había detenido el cobro al "Chelo" Zaldívar, pero se repitió al estar adelantado. En su segundo disparo, Ángel no falló y le dio a su equipo el agónico triunfo.

Las Chivas llegaron a 9 puntos en el torneo antes de la Fecha FIFA de la siguiente semana.

Cree Vázquez que árbitro no debió repetir el penalGuillermo Vázquez señaló que el árbitro pudo dejar correr la jugada y no repetir el penal con el que perdió su equipo ante Chivas.

El entrenador del Necaxa salió con un sabor amargo del Estadio Akron tras caer de último minuto 2-1.

El árbitro Jorge Isaac Rojas marcó un penal a favor del Rebaño en los últimos instantes que había detenido el portero necaxista Luis Malagon, sin embargo, como lo indica la regla de juego, el silbante lo repitió porque el guardameta no estaba sobre la línea al atajar el cobro.

En el segundo cobro, Ángel Zaldívar no falló y se consumó el revés para los de Aguascalientes.

"Se jugó bien, se defendió bien, en el primer tiempo hubo la opción del penal y otra jugada de gol que no concretamos. El esfuerzo que hizo el equipo fue bastante y lo único que me quedaría en duda sería que ¿por qué habrá repetido el penal?, porque si no, tendrían que repetir muchos penales. Es una jugada que pudo haberla dejado correr y esa sensación me queda", dijo el entrenador Vázquez en conferencia de prensa.

¿Qué dice la regla de juego?

En el apartado 14.1 Procedimiento, de la Regla 14:Penal, se especifica la situación:

"El guardameta deberá tener al menos parte de un pie en contacto directo o sobre la línea de meta en el momento en que el lanzador chute el balón".