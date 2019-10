Trae aroma a México

Paris Hilton no quita el dedo del renglón y le pone voz a nuevas canciones para darlas a conocer muy pronto, ya sea como sencillos independientes o como adelantos de un álbum completo.

La socialité y heredera comentó, en entrevista, que el dance y el pop siempre serán lo suyo y que por eso le interesa retomar su carrera como intérprete con nuevas canciones.

DE VUELTA A LA MÚSICA

"Ya tengo varias canciones hechas, ahora daré a conocer primero las piezas como sencillos y después completaré todo un concepto, siempre enfocado en el dance, es el beat que me gusta.

"Estoy trabajando con las gemelas Nervo, me encanta su estilo, su propuesta, y nos hemos entendido a la perfección para crear. Estoy segura de que lo que presente les va a gustar", adelantó Paris en la charla.

Nacida en Nueva York hace 38 años y residente en Los Ángeles, la hermana de Nicky Hilton grabó su disco de debut, Paris, en 2006, y desde entonces ha combinado su labor como intérprete con la de DJ, las cuales disfruta ampliamente.

"Me he presentado aquí como DJ y me gusta (mezclar en vivo), es una faceta más de mi trabajo empresarial y un aspecto de lo que hago, porque viajo y conozco muchos lugares.

"La música es parte de mi vida y he encontrado muchas maneras de expresarme a través de ella", puntualizó la intérprete de "Stars Are Blind".

DE PROMOCIÓN

Reconocida también como influencer y fashionista, Paris Hilton vino a México a promover su nueva fragancia, Electrify, y aprovechó para intervenir en firmas de autógrafos y eventos altruistas, entre ellos, una convivencia con niños con enfermedades crónicas, para la Fundación Dr. Sonrisas, y la marca juguetera Famosa.

"Ser popular no significa sólo darte a conocer y promocionar algo, sino también estar al pendiente de lo que la sociedad requiere y aportar, en mayor o menor medida, para mejorarla.

SOLIDARIA

"Participar en eventos solidarios me ayuda a aprender más y a valorar más. Aprendo de las necesidades de otros países y sociedades y valoro lo que tengo, por eso me gusta ayudar.

"La responsabilidad social es súper importante, y por eso me gusta estar en comunicación con mis seguidores, para saber cómo puedo ayudar. La vida se trata de mejorar nuestro entorno, y me gusta hacerlo", indicó quien canta "High Off My Love".

Tras diversos encuentros con damnificados del terremoto de 2017 y con fundaciones que requieren estímulos y colectas para sus causas, tal como lo ha hecho en años anteriores, Paris confirmó que hará firmas de autógrafos y reuniones con vendedores de su fragancia.