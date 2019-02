Tienen secuestrado al PAN: Humberto Prieto Herrera

Desafortunada-mente muchos funcionarios no viven aquí, viven en McAllen y eso desafortunadamente que por lógica no sienten el amor por la ciudad . Humberto Prieto Herrera, exdiputado federal

Tras más de 12 años de militancia en el Partido, Humberto Prieto Herrera, exdiputado federal por el PAN, renunció a su militancia asegurando que el instituto político ha perdido la esencia de su doctrina, principios y valores, además se ha convertido en un partido que está secuestrado por familias y de compadrazgos.

Por la mañana acudió a la sede del Comité Municipal del PAN, en la zona centro, donde entregó el oficio para hacer la renuncia formal.

Explicó que desde el Comité Ejecutivo Nacional no hace nada para unir al partido, situación que ha afectado.

"Hoy las acciones del partido no son dignas y eso a mi me lleva a tomar esa decisión, mis principios, mis valores, y mi convicción de ayudar a Reynosa, Tamaulipas, de ayudar a México ya no coinciden con las acciones del PAN, hoy el partido se ha vuelto un partido totalmente familiar, de compadrazgos, que no siente la más mínima apatía a la ciudadanía, donde están viendo por intereses personales que por el de todos nosotros, yo creo que está secuestrado y sin dirección", dijo en entrevista.

Prieto Herrera recalcó que actualmente en el partido albiazul, hay gente que se aprovecha de las instituciones, por lo que no va a ser comparsa.

"Desafortunadamente muchos funcionarios no viven aquí, viven en McAllen y eso desafortunadamente que por lógica no sienten el amor por la ciudad, porque ellos están bien a gusto allá y está ciudad está bien destrozada", apuntó.

El ex legislador federal, reconoció que sí busca una candidatura al Congreso Local en este proceso electoral por Morena, pero todo dependerá de lo que decida el partido, pero está listo para aportar a la ciudad.

"Nosotros si vamos a registrarnos por otro partido político, me voy a poner a disposición de Morena mi experiencia, mi trabajo dentro de la ciudad, para que se me considere como precandidato a diputado local, sin embargo esa decisión no la tomo, la toman los directivos y la militancia de Morena, ya esos decidirán si necesitan de mis servicios para competir", expresó.

Humberto Prieto Herrera, recalcó que aunque vive en el distrito cuatro, no hay impedimento para que pueda competir por otro distrito y el lunes acudirá a registrarse formalmente ante MORENA, pero si no se da, como quiera trabajará con el partido político.

COCHINADAS

Recordó que en el 2016 se registró como candidato a la alcaldía, pero pensó que se harían las cosas bien, pero hubo irregularidades increíbles.

"No hicimos más que en su momento externárselos, nunca lo hicimos al exterior, siempre fuimos una persona que nunca traté de externar algo malo porque uno es prudente, pero desde ahí hubo molestia pero aguantamos vara y nos pusimos a trabajar y el año pasado vuelven hacer cochinadas y eso obviamente me molestó mucho y ahorita que veo que no dan oportunidad a nadie y lo más importante que ves que la ciudad y los servidores públicos no les interesa Reynosa, pues yo no puedo seguir así y eso me llevó a renunciar al partido", recalcó.