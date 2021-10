Tienen mucho que aportar a la sociedad

Edinburg, Tx. - Niños, jóvenes y adultos con Síndrome de Down, acompañados de hermanos, madres, primos, amigos o parejas, se unieron al desfile y caminata para crear conciencia y qué implica, cómo se ven y sienten con este trastorno genético.



El evento en su novena edición fue celebrado este fin de semana bajo el tema "Step Up for Down Syndrome". Además de recaudar fondos, planteó a los participantes la pregunta sobre qué más podrían hacer sus comunidades por las personas con síndrome de Down.