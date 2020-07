Tienen 8 semanas sin paga en Edinsa

Pueblo Viejo, Ver.- Un aproximado de 200 obreros de la empresa Edinsa, filial de la plataformera Bosnor, se fueron a paro de labores debido a que desde hace ocho semanas no reciben pago por sus servicios.

Este empresa ubicada en la comunidad de Mataredonda, al margen del Río Pánuco y frente al municipio de Ciudad Madero, se encuentra desarrollando trabajos de construcción de una plataforma, de la cual ya se tiene un avance del 90 por ciento.

Los obreros, desde el interior de los patios de la empresa y sin dar a conocer sus nombres por temor a represalias, señalaron que iniciaron con el paro de labores como medida de presión para que la empresa les liquide las semanas ya trabajadas.

Señalan que se han violado sus derechos laborales, además de que son condicionados y hostigados por exigir el sueldo, pues les dicen que los despedirán de forma inmediata.

Aseguran que son unos 200 obreros que están en similar postura, incluso hay a quienes les adeudan desde el año pasado algunas prestaciones, así como sueldos.

Refieren que se han entrevistado con el "PM" (Proyect Manager) a quien identifican como Aurelio, quien sólo evade la responsabilidad, "no se le pude ni comentar el tema porque luego, luego nos dice que las puertas están abiertas".

Hay buscado otros canales de comunicación para solucionar la problemática por la que atraviesan y sólo les informan que la empresa no tiene dinero debido a que Petróleos Mexicanos no les ha pagado, "pero eso sí, nos dicen que si no nos parece, podemos renunciar".

Cuestionados sobre cómo han logrado subsistir con sus familias, indican que muchos han recurrido a préstamos bancarios, con agiotistas, venta y empeño de aparatos electrónicos, como lo son pantallas, equipos de sonido y hasta planchas.

Sólo estamos exigiendo lo justo... No habíamos tomado alguna actitud rebelde o violenta porque queremos llegar a un arreglo y lo único que queremos es que nos paguen por lo que hemos trabajado".

Refieren que de forma pacífica decidieron irse a un paro de brazos caídos, además retiraron las escaleras de acceso a la construcción de la plataforma a fin de que nadie logre subir a laborar.

Asimismo mencionaron que en el Paso de Padilla, en la misma localidad, también se están desarrollando trabajos por esta empresa y los obreros están en la misma situación, "a muchos de ellos ya los han despedido, por quejarse de que no les pagan".

Por último señalan que no cuentan con sindicato, y esperan que la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo intervenga, pues argumentan que no es justo lo que están viviendo.