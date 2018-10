´Tienditas de la esquina´ en extinción

Los grandes supermercados y cadenas comerciales establecidas en Reynosa están desapareciendo de manera paulatina a "las tienditas de la esquina", pequeñas o medianas empresas que venden abarrotes en la cochera o en la sala de sus hogares.

En Reynosa no existe un padrón municipal que determine cuántos comercios de esta clase siguen vigentes.

El negocio de Victor Pacheco ubicado en la zona centro se abrió en 1995 cuando era costumbre que las amas de casa surtieran su despensa en el establecimiento, recuerda con nostalgia a los cientos de niños (ahora adultos) que solían ir a comprar refrescos, botanas, leche o algunas carnes frías.

A 23 años de su apertura, su negocio es de los pocos que permanece con anaqueles de cereales, galletas, pan, alimentos enlatados, condimentos, refrigeradores y aparadores con productos de belleza.

"Han sido tiempos muy difíciles porque las personas optan por hacer su despensa de manera semanal en estos centros pero yo me he mantenido porque si doy un peso o dos más barato, no es fácil, es muy difícil porque he metido otros productos para ser competitivo".

Su lista de clientes hace 15 años era de por lo menos 100 familias, ahora se ha reducido a esporádicos o vecinos que lo conocen.

La permanencia de estos comercios depende en gran medida de los productos que ofrece, Aurora Serrano cambió su tienda tradicional por un servicio de comedor con pollo asado, comida casera y panadería. "Es la única manera en la que nos mantuvimos vigentes, hace un par de años tuvimos que registrarnos como restaurante por que vendemos alimentos, pero si fue difícil hubo mucho producto que tuve que rematar a mis conocidos o familiares por el problema de las ventas".

Los pasillos donde anteriormente almacenaba cajas de cartón, pañales, bolsas o latas se cambiaron por planchas de cocina y refrigeradores.

Lo mismo ocurrió con el nombre, en el que se eliminó la palabra "abarrotes" por "el sazón".

Y aunque conserva un espacio donde ofrece papas fritas y galletas, las ventas no le han favorecido. "Son pocos los que compran esto, es más por el antojo de que las ven, no tanto porque vengan a buscarlas".

EN CUERDA FLOJA las "tienditas de las esquinas´´ en Reynosa.

Nos conviene más ir al súper...

Los martes, miércoles y días de quincena las cadenas comerciales ubicadas en el Bulevard Hidalgo o Morelos están llenas, se complica encontrar estacionamiento debido a la gran afluencia de compradores, quienes dicen sale más barato y está mejor surtido. "Ahorita ir a una tiendita de ese tipo ya es de emergencia, hemos optado por estas grandes cadenas comerciales que tienen todo te ahorran tiempo y la verdad si dan más barato". declaró Luis Rodríguez.

Su opinión es compartida por Damián quien afirma una vez a la semana acudir a estos lugares a surtir su despensa.

"Yo hago una lista y vengo para acá, me ahorra tiempo porque aquí tienen todo, es raro cuando me falta algún producto, y es practico porque me llevo todo en un carrito, llegó a casa rápido".

Ante la dirección de Turismo y Comercio municipal "las tiendas de la esquina" no figuran dentro de los registros, tampoco en Empleo y Productividad de la Secretaria de Desarrollo Económico del Municipio.

Personal que ahí labora atribuyó esto al desconocimiento de los pequeños y medianos empresarios o al miedo a registrarse ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).