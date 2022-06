Uvalde: el terror y los recuerdos traumáticos

Fragmentos de bala se alojaron en los brazos y piernas de los niños. Recuerdos traumáticos inundan sus pesadillas.

Para las 17 personas heridas durante un tiroteo masivo la semana pasada en Uvalde, Texas, la recuperación será lenta en una comunidad que llora la muerte de otras 21 personas .

El Uvalde Memorial Hospital, que atendió a 11 niños y cuatro adultos en las horas posteriores al tiroteo, dio de alta a 10 de esos pacientes el mismo día y transfirió a cinco a hospitales de San Antonio. La abuela del tirador, quien recibió un disparo en la cara antes de que el pistolero de 18 años ingresara a la escuela, también fue hospitalizada.

El miércoles, los hospitales de San Antonio todavía estaban tratando a cinco pacientes, con una niña de 10 años en estado grave y el resto en buenas condiciones.

Entre los heridos había varios estudiantes de cuarto grado cuyos compañeros y maestros fueron asesinados a tiros. Una joven sobreviviente, Miah Cerrillo, de 11 años, le dijo a CNN que ella y una amiga usaron el teléfono celular de su maestro muerto para llamar al 911 y esperaron lo que parecieron horas para que llegaran los oficiales. Miah, que recibió un fragmento de bala en la espalda, dijo que se cubrió con la sangre de un amigo y fingió estar muerta.

"Simplemente lo estamos tomando día a día", dijo el padre de la niña, Miguel Cerrillo, a The Associated Press en una breve entrevista telefónica el miércoles.

La familia está recaudando dinero para los gastos médicos de Miah para tratar las lesiones causadas por el fragmento de bala y el trauma mental de sobrevivir al tiroteo. Cerrillo dijo que si bien su hija ahora está en casa, no se ha sincerado con él sobre lo que sucedió en el salón de clases.

La devastación a largo plazo del tiroteo en quienes estaban más cerca de él pendió en gran medida sobre los miembros de su familia esta semana mientras organizaban campañas de recaudación de fondos para ayudar a pagar su tratamiento.

Noah Orona, de 10 años, estaba "tratando de comprender no solo sus heridas, sino también presenciando el sufrimiento de sus amigos, compañeros de clase y sus amados maestros", escribió su hermana mayor, Laura Holcek, en una página de GoFundMe para su tratamiento.

Orona había sido alcanzado en el omóplato por una bala que le salió por la espalda y le dejó metralla en el brazo, informó el Washington Post .

Los familiares de Kendall Olivarez, de 9 años, publicaron en otra campaña de recaudación de fondos que necesitaría varias cirugías después de recibir un disparo en el hombro izquierdo y fragmentos de bala en la pierna y el coxis derechos.

Su tío Jimmy Olivarez dijo el miércoles que Kendall estaba "bien".

Sin embargo, las heridas mentales del tiroteo se extendieron mucho más allá de las camas de hospital a una comunidad donde los padres han sostenido a sus hijos con el corazón acelerado, donde la policía local se enfrenta a crecientes preguntas sobre la rapidez con la que actuó para detener al tirador y donde los expertos en salud mental dicen que las cicatrices de el trauma quedará grabado de forma indeleble.

"Se aferran a este recuerdo terrible y espantoso", dijo la Dra. Amanda Wetegrove-Romine, psicóloga de San Antonio que asistió a la escuela secundaria en Uvalde y ayudó en los servicios de asesoramiento comunitario en los días posteriores al tiroteo del 24 de mayo.

Los niños tenían pesadillas y se aferraban a sus padres, dijo.

Un niño de tercer grado, Jeremiah Lennon, de 8 años , temía que lo mataran si volvía a la escuela después de sobrevivir al tiroteo en un salón de clases al lado de la habitación donde mataron a tres de sus amigos. El tiroteo lo cambió, dijo su abuela Brenda Morales, ahora sentada en silencio, sin comer mucho y solo mirando al vacío.

Ha cambiado. Todo ha cambiado", dijo.

Cuando Erika Santiago asistió esta semana al funeral de Amerie Jo Garza, de 10 años, contó cómo su hijo Adriel, de 10 años, miró con horror cuando aparecieron las primeras imágenes en las noticias y reconoció a dos de sus amigos. de kínder: Amerie y Maite Rodríguez.

Aunque la familia Santiago se mudó y ahora vive en San Antonio, Adriel no quería volver a su escuela: "Me dijo: ´Mamá, no me siento seguro´".

EL TEMOR POR EL RESTO DE SU VIDA

"El trauma permanece con los niños por el resto de sus vidas", dijo, y agregó que el trauma infantil se ha relacionado con una serie de problemas de salud más adelante en la vida.

En las comunidades de todo el país sacudidas por los tiroteos escolares a lo largo de los años (Columbine High School en Colorado, Marjory Stoneman Douglas High School en Florida, Santa Fe High School en Texas y Sandy Hook Elementary School en Connecticut), el trauma se ha manifestado durante años. Los sobrevivientes de Columbine, ahora adultos, se pronunciaron en los últimos días para decir que la noticia del tiroteo reabrió las heridas de su trauma.

"Pasé la parte formativa de mi carrera en una escuela primaria de Connecticut. Nunca olvidaré el efecto dominó del miedo y la angustia que se propagó entre los estudiantes y maestros después del horrible tiroteo en Sandy Hook", dijo el miércoles el secretario de Educación de los Estados Unidos, Miguel Cardona, en un comunicado al anunciar que se establecería un programa federal para ofrecemos apoyo en salud mental en Uvalde.