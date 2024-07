Fue una pesadilla cibernética: Golpea al comercio en ambos lados de la frontera

El congresista Henry Cuéllar comentó sobre las demoras en los puertos de entrada: "En Roma tuvieron algunos problemas de procesamiento. No en la parte comercial, sino en la parte no comercial". "En Del Río tuvieron un pequeño problema; en El Paso hubo algunos problemas; en Buffalo, Nueva York, hubo algunos problemas, así que es esporádico". Cuéllar, miembro del Comité de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes para Seguridad Nacional, quien supervisa la CBP, dijo que tiene preguntas para esa agencia. "Les vamos a preguntar: ´¿Cuáles son las lecciones que hemos aprendido? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es una situación de respaldo?, porque no se trata sólo de la situación de demora, sino que también hay un problema de seguridad".