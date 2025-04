Situación de sanciones y dumping entre México y Estados Unidos

Ante la cuota compensatoria al jitomate que aplicó Estados Unidos a México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no descartó que haya la posibilidad de sanciones a productores de Estados Unidos como pollo y cerdo ante prácticas de dumping, es decir precios inferiores a los del mercado local.

Detalló que, la cuota compensatoria no son aranceles, sino sanciones que vienen desde 1996 y que el Departamento de Comercio de Estados Unidos revivió, pero aclaró que siempre se ha demostrado que no hay una práctica desleal porque decían que había dumping en el precio.

"En realidad eso se demostró en todas las ocasiones que es falso, y en esta ocasión así mismo se va a demostrar. Entonces lo que hizo el Departamento de Comercio de los Estados Unidos es reavivar, por decirlo así, esa sanción", dijo.

Entonces no es con los aranceles como los otros aranceles, pero sí es una sanción que se pone, o que intentan poner, hay 90 días para ello, al jitomate mexicano que se exporta".

Abundó que hay medidas activas contra productos de Estados Unidos que, de acuerdo con la Secretaría de Economía y de Agricultura, tienen dumping en el precio de Estados Unidos a México, el pollo y la carne de cerdo.

"Entonces esos procedimientos siguen activos en particular en el pollo hubo una resolución en el 2012, nada más que nunca se puso la sanción. Entonces es importante que se conozca que está también del lado mexicano posibles sanciones a los productos de Estados Unidos", destacó.

Agregó: "Yo espero, como lo hemos hecho hasta ahora, que se llegue a un acuerdo en el caso del jitomate. Ahora, no hay sustituto, como lo dije ayer, ni en calidad, ni en volumen, al jitomate mexicano que se compra en Estados Unidos. No hay sustituto. ¿Quiénes se quejan de esto? Principalmente productores de Florida. Pero lo que produce Florida de jitomate, ahora sí que perdón, pero no tiene la calidad del jitomate de Sinaloa, y tampoco pueden producir el volumen que se produce aquí".

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que "en el peor de los casos, que no creo que ocurra, de todas maneras se seguiría exportando, porque quien vende el jitomate no tiene otra opción más que comprar el jitomate mexicano. Lo que pasaría es que sería más caro en Estados Unidos".