Luchan Elton John y Brandi Carlile contra recortes al VIH

La Fundación Elton John contra el SIDA y la Fundación Looking Out de Brandi Carlile han unido fuerzas para lanzar la campaña Who Believes in Angels?, una iniciativa destinada a contrarrestar los recortes recientes en la financiación global para la lucha contra el VIH/SIDA.

Este esfuerzo surge en respuesta a los recortes de fondos implementados por la administración Donald Trump, los cuales amenazan con revertir décadas de progreso en la prevención y tratamiento del VIH, informó el medio internacional Variety.

A través de un comunicado, Elton John, de 78 años, advirtió que la falta de acción inmediata podría generar una crisis sanitaria mundial.

"Sin una acción inmediata, décadas de progreso en la lucha mundial contra el VIH podrían revertirse, creando una crisis sanitaria mundial que tenemos el poder y las herramientas para prevenir", expresó el artista. "Nos negamos a dejar a nadie atrás, y tengo la gran suerte de que Brandi no solo sea una maravillosa colaboradora y artista, sino también una querida amiga que comparte mi visión de un mundo donde se priorice y proteja la atención del VIH".

La alianza toma el nombre del reciente álbum colaborativo entre ambos artistas y busca recaudar fondos que serán canalizados al Fondo de Respuesta Rocket, una iniciativa de emergencia que ayudará a restablecer servicios esenciales como la reapertura de clínicas, el acceso a medicamentos vitales y los programas de prevención.

"Fue un sueño hecho realidad unirme a mi héroe y amigo Elton John para crear nuestro álbum Who Believes in Angels?, y ahora nos complace anunciar que nuestras fundaciones también se asocian para que nuestra música tenga aún más significado", comentó Carlile. "El activismo de Elton y su trabajo con la Fundación Elton John contra el SIDA me llevaron a conocerlo incluso antes de escuchar su música".

Según proyecciones de The Lancet HIV, si los recortes a la ayuda internacional continúan, podrían producirse hasta 10,8 millones de nuevos casos de VIH y 2,9 millones de muertes relacionadas con el virus para el año 2030 en 26 países analizados.

Las donaciones para la campaña pueden realizarse a través de la Fundación Looking Out, sumándose a un esfuerzo global por proteger décadas de avances y evitar una catástrofe evitable.