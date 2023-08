Desconocen paradero de familias separadas

AUSTIN, Texas

Los agentes de la policía estatal de Texas separaron a familias migrantes en la frontera con México, detuvieron a los padres de familia bajo cargos de invasión de propiedad privada y entregaron a las madres y a los niños a agentes federales, informó el jueves el Departamento de Seguridad Pública del estado.

Amrutha Jindal, abogada en jefe de Indigent Defense —una comisión encargada de proporcionar defensa jurídica a indigentes dentro de la Operación Estrella Solitaria, un operativo de vigilancia fronteriza de 4,000 millones de dólares del gobierno de Texas_, le dijo a The Associated Press que, con base en los casos que la organización que encabeza ha visto, el número de separaciones de familias podría ser cercano a 40 o más. Dijo que no hay datos exactos, y que sus cálculos se fundamentan en los casos que han llegado a manos de sus abogados.

Jindal señaló que han identificado separaciones de familias en el condado Maverick —que abarca la ciudad fronteriza de Eagle Pass— en el último mes.

La funcionaria indicó que Indigent Defense no tiene claro cómo se están llevando a cabo las distinciones sobre quién forma parte de una unidad familiar. Dijo que abogados que su organización asignó a clientes de la Operación Estrella Solitaria se dieron cuenta del hecho cuando empezaron a escuchar a clientes que les decían estar preocupados porque desconocían el paradero de sus parientes.

"A algunos se les dijo que se reunirían de nuevo con su esposa e hijo", comentó Jindal. "Desde luego, eso no ocurrió. En lugar de ello fueron trasladados a prisión. A otros se les dijo que nunca volverían a ver a su esposa y a su hijo".





Kristin Etter, abogada de Texas RioGrande Legal Aid —un organismo de asesoría jurídica para personas necesitadas_, dijo a Hearst Newspapers —el primer medio en reportar de las separaciones— que sabía de 26 familias que habían sido separadas por agentes de Texas, y señaló que la medida era "nada menos que separación familiar patrocinada por el estado". Texas RioGrande Legal Aid no respondió de momento a solicitudes de comentarios.