Nikki Haley critica política aislacionista en Taiwán

La exembajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, dijo en una visita a Taiwán, que una política aislacionista no es "sana" e instó al Partido Republicano a apoyar a los aliados de su país, al tiempo que se expresaba en términos favorables del candidato presidencial del partido, Donald Trump.

Haley, que compitió contra Trump por la candidatura presidencial republicana, dijo a reporteros de Taipéi, en Taiwán, la capital, que es vital apoyar a los aliados de Estados Unidos, entre ellos, Ucrania e Israel.

Subrayó la importancia de Taiwán de que Beijing reclama como su territorio sea controlado, si es necesario, por la fuerza.

"No creo que el enfoque aislacionista sea sano. Pienso que Estados Unidos no puede encerrarse en una burbuja y creer que esto no nos afectará", dijo.

Aunque Estados Unidos no reconoce formalmente a Taiwán, es el partidario más fervoroso de la isla y su principal proveedor de armas. Sin embargo, el intento de Trump de recuperar la presidencia ha provocado preocupaciones. El magnate dijo en una entrevista, publicada en julio por Bloomberg Businessweek, que Taiwán debería pagar por la protección estadounidense y evadió la pregunta de si defenderá a la isla contra una posible acción militar china.