Preparan experiencia inmersiva de 'El Mago de Oz' en Sphere

CIUDAD DE MÉXICO.- La versión clásica del musical de El mago de Oz, de 1939, se proyectará en el Sphere de Las Vegas el 28 de agosto y Sphere Entertainment dio a conocer que presenta oficialmente una versión del filme; todo en colaboración con Google, Warner Bros, Discovery y Magnopus que pretende ser inmersiva en su totalidad, informó el medio Deadline.

A la par del proyecto, también se planea el título Desde el Filo (From The Edge), siendo este último descrito como "una mirada al mundo de los atletas en deportes extremos".

Contará con la participación de atletas reales y será dirigido por E. Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin; parte del equipo creativo detrás de esta versión actualizada incluye a la productora Jane Rosenthal, al especialista en efectos visuales Ben Grossmann y a Zack Winokur, un director y productor creativo.

Cabe mencionar que ambos títulos son producciones de Shepere Studios.

El Mago de Oz en Sphere "mantendrá la integridad del original", enfatizó Sphere Entertainment en un comunicado de prensa, "al tiempo que amplía los límites del medio experiencial de Sphere".

Asimismo, el rodaje del nuevo proyecto Desde el Filo (From The Edge) está en marcha en locaciones como Jordania, Dubai, Suiza, Bahamas, Austin, Las Vegas y Maui, ya que se espera su llegada al público en 2026.

"Nuestro objetivo para The Sphere Experience es una programación diversa que aproveche el poder de Sphere como medio experiencial. El Mago de Oz en Sphere y From The Edge impulsarán esa visión de diferentes maneras", declaró Jim Dolan, director ejecutivo de Sphere Entertainment.