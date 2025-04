Prohibirán narcocorridos en shows de Alfredo Olivas

Los narcocorridos no podrán sonar en los shows que el cantante Alfredo Olivas ofrecerá esta noche en Zapopan ni el próximo 1 de mayo en Tepatitlán, anunció el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus.

El intérprete de "El Paciente" y "En Definitiva" programó una presentación este 4 de abril en la explanada del Estadio AKRON, mientras durante mayo estará en el palenque de la Feria Tepabril.

Ambos eventos tendrán restricciones desde los Ayuntamientos, a petición de Lemus, quien el martes informó que emitió un decreto para prohibir emisión de contenidos que hagan apología del delito dentro de recintos administrados por la Agencia Estatal de Entretenimiento.

"No se trata de restringir un género musical, no se trata de que nosotros vamos a perseguir a quienes interpreten cierto género de música. No se trata de eso, por el contrario: se trata de que pueda haber libertad en la expresión musical, pero siempre la libertad tiene límites.

"Por eso, le pedí al presidente (Juan José) Frangie y le pedí al presidente (Miguel Ángel) Esquivias de Tepatitlán que se firmara una carta compromiso con el productor y con el cantante, de los contenidos que habrá", reveló esta mañana el Gobernador.

Lemus insiste en llevar más allá del decreto la restricción a narcocorridos, para que se haga efectiva en todos los espectáculos públicos dentro de recintos privados, previa autorización de los Municipios. Adelantó que entre miércoles y jueves de la próxima semana presentará la iniciativa formal ante el Congreso del Estado. Sumará al diputado local por el PAN, Julio César Hurtado, autor de una propuesta similar.

"Yo lo que creo es que, poco a poco, la sociedad va a ir dando la voluntad y concientizarse de esto mismo. Miren, la tragedia de la desaparición, que viven cientos de miles de familia en el País, y todavía con esa tragedia que vive México, estar exaltando a los grupos criminales que desaparecieron a esas personas, a través de la música, es algo que tenemos que eliminar", defendió el Mandatario su postura.

Durante los próximos meses en el Municipio de Zapopan están autorizados espectáculos con intérpretes de narcocorridos. Por ejemplo, el 5 de julio la cartelera del Auditorio propiedad de la Universidad de Guadalajara (UdeG) contempla un concierto donde compartirán escenario Los Dos Carnales, El Fantasma y Gerardo Díaz. Dicho tour llevaba el título original de "Entre Hierba, Polvo y Plomo".