Lía Cueva va a Final de trampolín 3 m; Mia queda fuera

GUADALAJARA, Jalisco.- Lía Cueva lució feliz y no fue para menos. La clavadista tapatía de 14 años de edad clasificó a la Final de trampolín de 3 metros en la Copa del Mundo de Clavados Guadalajara 2025, tras ubicarse en la sexta posición con 290 puntos.

Sin embargo, Lía se quedó con la sensación de que pudo hacerlo mejor y había cierta insatisfacción en sus palabras.

"Me sentí muy feliz y emocionada, pero también un poco nerviosa porque es mi primera competencia internacional de los grandes y sí sentí ese nervio, pero a la vez tenía una emoción positiva.

"Sentí que pude haberlo hecho mucho mejor, y verán que en la Final me irá mucho mejor, van a ver que sí, me voy a esforzar mucho, voy a tratar de darlo todo porque me estoy mentalizando para eso. Me siento muy orgullosa, pero sé que pude haberlo hecho mejor, ya estoy entrenando porque quiero llegar muy bien a la Final", dijo Lía Cueva.

La que no tuvo el mismo éxito fue su hermana gemela, Mía Cueva, quien quedó eliminada en la misma prueba al rezagarse hasta la posición 22 con 236.85 puntos.

Lía Cueva señala que este sábado, en la prueba de los sincronizados en la plataforma de 10 metros tendrán mejor fortuna.

"En sincronizados nos va mucho mejor, espero que así sea mañana (sábado) y nos estamos preparando para eso", expresó.

Por su parte, Mía Cueva tomó con madurez no avanzar en la prueba de tres metros.

"La verdad estoy orgullosa, no tengo por qué sentirme mal porque es mi primera competencia de este nivel muy alto, y ha sido una experiencia muy buena porque es aprendizaje y me ha enseñado mucho.

"No es malo, sí se siente feo, pero no me tengo que sentir mal por el resultado porque sé que estoy empezando y estoy aprendiendo.

"Yo no pensé que fuera tan grande la emoción y me ganaron un poquito los nervios, pero sé que puedo hacerlo mejor, y lo disfruté mucho", señaló Mía.

En primer, segundo y tercer lugar correspondió a China, con Yiwen Chen con 344.40 puntos, Jia Chen con 344.05 puntos y Yani Chang con 324.75 puntos.