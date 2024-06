Mujer que apuñaló a un niño los sigue al salir de súper

Cleveland, Ohio

La mujer que apuñaló fatalmente a un niño de tres años, sentado en un carrito de compras fuera de un supermercado de Ohio, lo atacó a él y a su madre en menos de cinco segundos antes de alejarse, dijo la policía.

La policía indicó que los testigos cercanos no tuvieron tiempo de detener el apuñalamiento que los investigadores creen que fue aleatorio.

Los oficiales arrestaron a Bionca Ellis, de 32 años, de Cleveland, mientras caminaba desde el estacionamiento con un cuchillo de cocina en la mano el lunes, informó la policía. Fue acusada de asesinato agravado y se le impuso una fianza de un millón de dólares.

El video de la cámara del tablero y la corporal de la policía muestra a un transeúnte señalando a la policía hacia Ellis después del apuñalamiento.

Los oficiales le ordenaron a la mujer que se tirara al suelo y la esposaron sin ninguna resistencia con el cuchillo a su lado.

Ellis estaba dentro del supermercado Giant Eagle, en North Olmsted, suburbio de Cleveland, cuando vio al niño y a su madre y los siguió hasta el estacionamiento, dijo el sargento Matt Beck, un detective de la policía de North Olmsted.

La madre del niño estaba a punto de cargar sus compras en su vehículo cuando Ellis corrió hacia ellos con un cuchillo, apuñalando al niño dos veces, dijo Beck. Éste murió en un hospital.

El médico forense del condado identificó al niño como Julian Wood, de 3 años. Su madre, Margot Wood, fue tratada en un hospital por una herida de puñal en el hombro, dijo la policía.

Las llamadas a un listado para Ellis no fueron respondidas. No estaba claro si ella tiene un abogado que pudiera comentar sobre las acusaciones. No habló durante una breve aparición en la corte el martes.

Los investigadores dijeron que Ellis obtuvo el cuchillo en una tienda de segunda mano al lado del Giant Eagle antes de entrar al supermercado.

Ellis no tenía interacciones previas conocidas con la madre ni con el hijo y no tenía antecedentes de ser violenta, dijo Beck.