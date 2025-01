Arriban los marines y se repliegan en la frontera

Washington DC.- La cuenta de la residencia oficial compartió un video en X, donde se observa a varios helicópteros militares llegar cerca del muro fronterizo.

En el clip se ve cómo descienden decenas de marines, quienes toman sus armas y se despliegan en varios puntos.

Al momento, las autoridades no han señalado los puntos exactos donde se realiza el operativo ni cuántos agentes se movilizaron.

En el video compartido por la Casa Blanca en su cuenta X antes Twitter señala: El Cuerpo de Marines de EE. UU. está en la frontera ayudando a la CBP con la misión de proteger a Estados Unidos

The US Marine Corps Is On The Border Assisting CBP With The Mission To Secure America



Promise Made --> Promise KEPT! pic.twitter.com/t384DH1FDl