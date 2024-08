Elimina Texas un millón de votantes

Austin, Texas

El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció el lunes que el Estado ha eliminado a aproximadamente un millón de personas de sus listas de votantes desde que firmó una revisión legislativa de las leyes electorales en 2021.

"La votación ilegal en Texas nunca será tolerada. Continuaremos protegiendo activamente el sagrado derecho al voto de los texanos, mientras también protegemos agresivamente nuestras elecciones de la votación ilegal", dijo.

Sin embargo, expertos en elecciones señalan que tanto las leyes federales como las estatales ya requerían el mantenimiento o actualización de las listas de votantes, y que el enmarcar este proceso rutinario como una protección contra la votación ilegal podría socavar la confianza en las elecciones.

La Ley Nacional de Registro de Votantes de 1993 ya regula cómo los estados deben mantener sus listas de registro precisas y actualizadas, y también incluye protecciones para evitar la eliminación inadvertida de votantes debidamente registrados.

"Año tras año, las personas son eliminadas de las listas de votantes por todo tipo de razones inocuas", dijo Sarah Xiyi Chen, abogada del proyecto de Derechos Civiles de Texas.

Ni el gobernador ni la Oficina del Secretario de Estado respondieron a las solicitudes de comentarios.

Eliminación genera preguntas

La mayoría de los votantes eliminados de las listas fueron dados de baja porque murieron, no respondieron a avisos de funcionarios electorales o se mudaron fuera de Texas. El comunicado de prensa de Abbott también mencionó que más de 6 mil votantes fueron eliminados después de ser condenados por un delito grave.

El total citado por Abbott incluye a más de 463 mil personas que fueron eliminadas después de ser colocadas en lo que se conoce como la lista de suspenso. Tales votantes son eliminados después de que el registrador de votantes recibe información de que se han mudado. Si el votante no actualiza su información y no vota durante dos ciclos electorales, entonces se elimina de las listas.

Además, el gobernador destacó que más de 6 mil 500 "no ciudadanos" que no deberían haber estado registrados fueron eliminados, y aproximadamente 1,930 de ellos tenían un historial de votación.

Vigilantes de los votos, como Alice Clapman, asesora principal del programa de Derechos de Votación del Centro Brennan, dijeron que quieren saber más sobre esos votantes, ya que Texas ha señalado erróneamente a personas como no ciudadanos en el pasado.

Identificar erróneamente a votantes legales como no ciudadanos puede ocurrir cuando se obtiene información desactualizada de ciudadanos naturalizados o si alguien marca incorrectamente la casilla equivocada en el Departamento de Vehículos Motorizados, dijo Clapman.

En 2019, los funcionarios de Texas señalaron a 95 mil votantes que identificaron como "no ciudadanos" y los acusaron ampliamente de fraude electoral. Tras la revisión, resultó que muchas de las personas identificadas en las listas eran ciudadanos naturalizados. El escándalo resultó en la renuncia del secretario de Estado. El Estado abandonó el esfuerzo después de numerosas demandas, lo que resultó en que éste estableciera nuevas pautas para futuras limpiezas de listas de votantes.

La abogada de la ACLU de Texas, Ashley Harris, señala el incidente de 2019 como un ejemplo de la falta de transparencia del Estado sobre cómo recopila estos datos.

"Es difícil saber lo que realmente significan estos números, y el Estado no ha señalado a nadie que haya votado realmente como no ciudadano y han proporcionado datos sin contexto", dijo Harris.

No ha habido evidencia de votación generalizada de no ciudadanos en las elecciones federales, incluso cuando los republicanos de todo el país, incluido el expresidente Donald Trump, han intensificado afirmaciones no probadas.

Clapman también dijo que es poco probable que un no ciudadano arriesgue la deportación u otras sanciones para emitir un solo voto.

"La misma idea es tan ilógica", dijo Clapman. "Es irresponsable que los políticos y otros aviven las llamas de la desinformación y socaven la confianza en las elecciones".

´Listas de votantes. fuertes y limpias´

Los registradores de votantes del condado realizan un mantenimiento extenso de las listas de votantes a diario. A medida que reciben y procesan solicitudes, el estatus de elegibilidad es verificado por el secretario de Estado de Texas. Pero a nivel local, otra forma en que los funcionarios electorales verifican si un votante es ciudadano estadounidense, es a través de las Oficinas del Fiscal de Distrito local.

En todo el estado, esas oficinas utilizan sus listas de votantes del Condado para enviar cuestionarios de citación para jurados. Los votantes que responden a esas encuestas indicando que no son ciudadanos estadounidenses no son elegibles para participar en un jurado. Esa información también es utilizada por la Oficina del Registrador de Votantes para eliminar a los no ciudadanos de las listas.

En una audiencia del comité de la Cámara de Representantes del estado sobre elecciones el lunes, funcionarios de la Oficina del Secretario de Estado de Texas abordaron cómo el Estado confirma que los votantes que se registran son ciudadanos estadounidenses y elegibles para votar.

Christina Adkins, directora de la división de elecciones de la agencia, dijo que desde 2021, el Departamento de Seguridad Pública de Texas proporciona semanalmente datos al secretario de Estado de personas que han obtenido una identificación estatal o licencia de conducir y se identificaron como no ciudadanos al hacerlo. A través de ese proceso, se les requiere mostrar al DPS documentación de presencia legal en los Estados Unidos, como una tarjeta de residente permanente –conocida como tarjeta verde– o una visa de inmigrante.

Esa información se compara con las listas de votantes y se envía a los registradores de votantes del Condado. Además, los funcionarios electorales utilizan la información proporcionada por los registradores adjuntos voluntarios –designados por el Condado para ayudar a las personas a registrarse para votar– para verificar si un votante se registró en su ceremonia de naturalización estadounidense.

Si un votante proporciona los últimos cuatro dígitos de su número de Seguro Social en su solicitud de registro de votantes, el Estado también verifica que la persona en la solicitud sea quien dice ser al comparar el nombre, apellido y fecha de nacimiento con los datos de la Administración del Seguro Social.

Adkins enfatizó que el Estado tiene "listas de votantes fuertes y limpias" y que el Estado ha estado buscando formas de mejorar las prácticas de mantenimiento de listas de votantes y verificación de elegibilidad. "Desde hace muchos, muchos, muchos años, Texas ha estado a la vanguardia para asegurarse de que tengamos los conjuntos de datos correctos, que estén debidamente validados y asegurados", dijo.

El Estado también está explorando la posibilidad de trabajar con el Departamento de Justicia Criminal de Texas para obtener datos sobre texanos con condenas por delitos graves, que pueden estar en libertad condicional o bajo palabra.

"Identificar a estas personas que no son elegibles no sólo contribuye a tener una lista de registro de votantes sólida, sino que también evita que las personas cometan errores que podrían afectarles negativamente", dijo Adkins.

La semana pasada, el fiscal general Ken Paxton abrió una investigación sobre "informes de que organizaciones que operan en Texas podrían estar registrando ilegalmente a no ciudadanos para votar", después de que un presentador de Fox News hiciera una afirmación infundada en las redes sociales de que los migrantes se estaban registrando para votar fuera de una oficina de licencias de conducir cerca de Fort Worth.

Tanto el administrador electoral del Condado como el presidente del Partido Republicano dijeron que habían investigado las afirmaciones y no encontraron pruebas.

Marca ley nuevas reglas y sanciones