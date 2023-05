En agosto, juicio a Paxton

AUSTIN, Texas

Establecer un cronograma fue una de las últimas órdenes de negocios que los legisladores tomaron el lunes durante un amargo final de la sesión legislativa de este año en Texas, donde el juicio político dejó al descubierto fracturas en el estado rojo más grande de Estados Unidos, más allá de si los republicanos expulsarán a una de las estrellas legales conservadoras del Partido Republicano.

Las apuestas también aumentan para el gobernador republicano, Greg Abbott, quien no pudo lograr que su agenda completa fuera aprobada a tiempo por la legislatura controlada por el Partido Republicano. Casi de inmediato llamó a los legisladores a que volvieran a trabajar para la primera de "varias" sesiones especiales en los próximos meses.

Su anuncio no mencionó a Paxton, sobre quien Abbott ha permanecido en silencio desde que comenzaron los procedimientos de juicio político la semana pasada.

En el centro del conflicto en el Capitolio de Texas se encuentra Paxton, a quien la Cámara de Representantes, controlada por el Partido Republicano, acusó abrumadoramente este fin de semana de cargos que incluyen soborno y uso indebido del cargo tras casi una década de escándalos y acusaciones penales que han perseguido al principal abogado del estado.

Está suspendido de su cargo en espera de juicio en el Senado estatal, que fijó una fecha de inicio, a más tardar el 28 de agosto.

Subrayando las consecuencias de la acusación de Paxton, la sesión terminó con una docena de legisladores de la Cámara caminando por el edificio y entregando los artículos de acusación al Senado, donde hay 31 senadores que podrían actuar como jurados.

El juicio político fue un final dramático para la sesión legislativa de 140 días en Texas, donde los republicanos comenzaron el año con grandes mayorías republicanas luego de una elección de mitad de período dominante, un superávit histórico de $ 33 mil millones y un gobernador visto como un posible contendiente presidencial en 2024.

MUTIS DE SILENCIO

En un giro complicado, uno de ellos es la senadora Paxton, quien no ha hablado públicamente desde la acusación de su esposo ni ha dicho si se recusará del proceso. Ella se negó a comentar el lunes cuando The Associated Press se le acercó fuera de la cámara del Senado.

El presidente de la investigación de la Cámara, el representante estatal republicano, Andrew Murr, también se negó a comentar si sería apropiado que participara.

"Manejaremos este proceso con el peso y la reverencia que merece y requiere", dijo Murr.