Sentencian al hombre que robó radio a policía

Un neoyorquino que robó una insignia y una radio a un policía que fue brutalmente golpeado por otras personas durante el asalto al Capitolio de Estados Unidos recibió una sentencia de más de cuatro años en prisión el viernes.

Thomas Sibick, oriundo de Buffalo, se declaró culpable en marzo por su participación en el ataque contra el agente de la policía metropolitana, Michael Fanone, que ha dicho haber luchado por su vida para defender el Capitolio mientras los legisladores que se encontraban dentro huían de la turba enfurecida el 6 de enero de 2021.

En una carta dirigida a la jueza, Sibick, de 37 años, señaló que el trauma sufrido por Fanone había sido "innegablemente repugnante" y dijo que asumía toda la responsabilidad por esta "incivilizada muestra de comportamiento imprudente".

"Fue un ataque contra las instituciones de nuestra democracia y no un discurso político legítimo, como algunos quieren hacer creer. El ataque no fue ni mucho menos pacífico, mis acciones desempeñaron un papel que me perseguirá el resto de mi vida", escribió Sibick.