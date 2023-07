Llama a todos ¡hipócritas!

Morrissey, excantante de The Smiths, tachó de hipócritas a la industria de la música y a los medios de comunicación por mostrar condolencias a la muerte de Sinéad O´Connor a través de su sitio web.

La alaban ahora sólo porque es demasiado tarde. No tuvieron las agallas para apoyarla cuando estaba viva y los estaba buscando. La prensa etiquetará a los artistas como plagas por lo que ocultan y llamarían a Sinéad triste, gorda, chocante, loca ¡Ay, pero hoy no!

No, no lo fue. Ella era una desafiante y no podía ser encerrada, y tuvo el coraje de hablar cuando todos los demás permanecieron en silencio. Fue acosada simplemente por ser ella misma. Sus ojos finalmente se cerraron en busca de un alma que pudiera llamar propia". Morrissey, cantante