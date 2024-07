Tardará 30 años muro de Texas

Los miembros del Task Force West implementan pequeños sistemas aéreos no tripulados en operaciones en el muro fronterizo, aumentando la cobertura de las unidades.

Tres años después de que el gobernador Greg Abbott anunció que Texas tomaría la medida extraordinaria de construir un muro financiado por el estado a lo largo de la frontera con México, tiene 34 millas de bolardos de acero para demostrarlo.

Esa infraestructura —que hasta ahora ha costado unos 25 millones de dólares por milla— todavía no es un muro continuo. Se ha construido en pedazos repartidos por al menos seis condados de la frontera sur de mil 254 millas (2028 Kms.) de Texas. El progreso se ha visto obstaculizado por las dificultades del Estado para asegurar el acceso a la tierra, uno de los innumerables desafíos que indican que Abbott tiene por delante un largo y enormemente costoso camino.

Sin embargo, los contratistas estatales ya han construido más kilómetros de muro que los que la administración del ex presidente Donald Trump logró en Texas, y el proyecto de Abbott avanza a un ritmo acelerado. Los funcionarios estatales esperan erigir un total de 99 millas (160 Kms.) para fines de 2026, a un ritmo de aproximadamente medio kilómetro por semana. El gobernador comparte con frecuencia videos de la construcción del muro en las redes sociales y ha atribuido al proyecto el mérito de ayudar a combatir los flujos migratorios.

Sin embargo, hasta la fecha, las barreras de acero cubren sólo el 4% de las más de 173 millas (280 Kms.) identificados por los funcionarios estatales como “que necesitan algún tipo de barrera”. Y al ritmo actual (suponiendo que los funcionarios convenzan de alguna manera a todos los propietarios privados a lo largo del camino para que entreguen sus propiedades al estado), la construcción tardaría alrededor de 30 años y costaría más de 20 mil millones de dólares en terminarse.

Bajo la dirección de Abbott, los legisladores estatales han aprobado más de 3 mil millones de dólares para el muro desde 2021, lo que lo convierte en uno de los ítems más importantes de la ofensiva fronteriza de 11 mil millones de dólares del gobernador republicano conocida como Operación Estrella Solitaria. El resto del dinero se está utilizando para ítems como inundar la frontera con policías estatales y soldados de la Guardia Nacional y transportar migrantes a ciudades controladas por los demócratas fuera de Texas, todo lo cual, según Abbott y otros republicanos, es necesario para frenar la cifra histórica de migrantes que intentan ingresar al país.

Los demócratas y los defensores de la inmigración han calificado el proyecto del muro como una quimera financiada por los contribuyentes que no hará nada para abordar las causas profundas que impulsan la crisis migratoria.

INQUIETUD POR LOS COSTOS

Y dicen que el gobernador, al revivir lo que alguna vez fue un sello distintivo de la agenda de Trump, está utilizando dinero público para aumentar su popularidad política. Incluso, algunos republicanos partidarios de la inmigración están mostrando inquietud por los crecientes costos del muro.

“A mí también me preocupa que estemos gastando mucho dinero para dar la apariencia de que estamos haciendo algo, en lugar de abordar el problema para resolverlo realmente, y hasta que no lo hagamos no espero que suceda gran cosa”, dijo el senador estatal Bob Hall, republicano de Edgewood, el otoño pasado antes de votar en el comité para gastar otros mil 500 millones de dólares en fondos para el muro.

La oficina de Abbott no respondió a una solicitud de comentarios para esta historia.