Vinculan muertes de 4 mujeres en Oregon

Los cadáveres de cuatro mujeres comenzaron a aparecer en áreas arboladas del noroeste de Oregon en febrero, aunque en un principio la policía dijo que aparentemente los casos no estaban vinculados. Pero el lunes los fiscales generaron conmoción, al decir que sí están relacionados y que se ha identificado "al menos a una persona de interés".

El forense del estado no ha determinado la causa o forma de la muerte de ninguna de las mujeres, señalaron los fiscales en un comunicado.

Sin embargo, en un cambio radical de posición con respecto a un comunicado de la Oficina de Policía de Portland del 4 de junio en el que se afirmaba que seis muertes no parecían estar vinculadas, la fiscalía de distrito del condado Multnomah en Portland anunció que cuatro de ellas sí lo están.

"Investigadores y fiscales de varias agencias policiales han estado trabajando conjuntamente... y han determinado que hay vínculos entre cuatro casos: los de Kristin Smith, Charity Perry, Bridget Webster y Ashley Real", indicó la fiscalía.





"Los investigadores han entrevistado a muchas personas con relación a estos casos y han identificado al menos a una persona de interés que está vinculada con los cuatro", añadió la fiscalía.

La fiscalía de distrito del condado Multnomah en Portland dice que no se han presentado cargos contra nadie, e hizo notar que en estos momentos la comunidad no corre ningún peligro. Medios locales reportaron que un hombre está detenido. El anuncio derivó en que se hicieran menciones en internet acerca de un asesino serial, pero las autoridades no utilizaron esas palabras al anunciar el vínculo entre las muertes.

Los cadáveres de las mujeres fueron hallados en Portland y áreas rurales a partir del 19 de febrero, y el más reciente fue encontrado el 7 de mayo. Un cuerpo fue descubierto a unos 72 kilómetros (45 millas) al suroeste de Portland, cerca de un arroyo en el condado Polk.

El primer cuerpo en ser hallado fue el de Smith, de 22 años, en un área arbolada de un suburbio al sureste de Portland. La desaparición de Smith había sido reportada a la policía en el suburbio de Gresham el 22 de diciembre de 2022.

"Es como si hubiera desaparecido una parte de ti; ésa es realmente la única forma en que uno puede describirlo", dijo Hailey Smith, hermana de Kristin, a KPTV, una televisora de Portland, mientras familiares buscaban a la mujer desaparecida en ese entonces.

Perry tenía 24 años al morir. Su cuerpo fue descubierto el 24 de abril cerca de un parque estatal junto al río Columbia, al este de Portland.

El cadáver de Webster fue encontrado el 30 de abril cerca del arroyo Mill Creek en el condado Polk. Tenía 31 años.

Real, de 22 años, fue vista por última vez en un restaurante de comida rápida cercano a Portland el 27 de marzo, indicó la policía. El 4 de abril se reportó su desaparición. Su cuerpo fue hallado el 7 de mayo en un bosque al sureste de Portland.