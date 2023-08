Sanidad, actividad de más alto riesgo

Houston, Texas

Hospitales y centros médicos de Estados Unidos han tenido problemas para adaptarse a las crecientes amenazas y tiroteos que forman parte de una oleada de violencia armada.

Esos ataques han contribuido a hacer de la atención médica uno de los sectores con más violencia del país. Los datos muestran que el personal de salud sufre más lesiones no letales por violencia en el lugar de trabajo que los empleados de cualquier otra profesión, incluidas las fuerzas de seguridad.

"Los trabajadores de salud ni siquiera piensan en eso cuando deciden que quieren ser enfermeros o médicos. Pero en cuanto a la violencia real, estadísticamente, la sanidad es cuatro o cinco veces más peligrosa que cualquier otra profesión", explicó Michael D´Antelo, expolicía y especialista en atención médica y violencia en el lugar de trabajo como consultor de seguridad en Florida.





Otros sectores están por delante de la sanidad en peligro en general, incluido el riesgo de muerte.

Se han producido balaceras similares en hospitales de todo el país.

SIN REPOTARLOS

Eric Sean Clay, presidente electo de la Asociación Internacional de Seguridad en Atención Médica y vicepresidente de seguridad en el memorial Hermann Health de Houston, dijo que las tasas de violencia en el trabajo para centros médicos están "muy infrarrepresentadas".

"Creo que mucho deriva de que el personal es muy tolerante y llegan a verlo como parte del trabajo", dijo. "Si no están heridos, a veces no quieren reportarlo, y a veces no creen que vaya a cambiar nada".

El hospital de Clay tiene guardas de seguridad con y sin armas, aunque él espera que en un futuro todos vayan armados.

"De hecho tenemos nuestro propio campo de tiro", dijo Clay. Ninguno de sus guardias ha sacado su arma en el trabajo en los últimos años, pero quiere que estén preparados debido al auge de la violencia armada.

CASO EN FLORIDA

Autoridades en el suroeste de Florida presentaron cargos a un hombre acusado de inundar las salas de emergencia de un hospital después de agredir a una enfermera y desnudarse. El hombre de 53 años se alteró en una sala de espera del Hospital North Collier en Naples, Florida, el sábado, según un reporte de la policía del condado Collier.

En Dallas

- A finales del mes pasado, un agresor hirió a tiros a un médico en un centro médico en Dallas. En junio de 2022, un hombre armado mató a su cirujano y a otras tres personas en una consulta médica en Tulsa, Oklahoma, porque culpaba al médico del dolor persistente tras una operación.

- El año pasado, un hombre mató a dos trabajadores en un hospital de Dallas cuando estaba allí para ver el nacimiento de su hijo. En mayo, otro hombre disparó en la sala de espera de un centro médico en Atlanta, donde mató a una mujer e hirió a cuatro.