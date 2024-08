Premian a los oficiales que salvaron a bañista con CBP Life-Saving Award

McALLEN, Texas.- Los agentes de la Patrulla Fronteriza, Jesse Villarreal y José Briseño, reciben el premio CBP Life-Saving Award durante la ceremonia de graduación de una Clase XXXIV (BORSTAR) en El Paso, Texas. Los agentes fueron reconocidos por salvar la vida de un bañista que fue atacado por un tiburón toro el 4 de julio de 2024.

Los hechos ocurrieron la mañana del jueves del 4 de julio en este destino turístico texano pasó de la diversión al terror para Tabatha Sullivent luego de que empezó a gritar de dolor al ser mordida por un tiburón.

La principal víctima del escualo, que durante la jornada atacó a otras tres personas en la Isla del Padre, narró ayer desde un hospital en San Antonio la pérdida de su pantorrilla izquierda.

Pero también contó cómo salvó la vida con la ayuda de su esposo, Cary, que golpeó altiburón.

La estadounidense dio su testimonio a través de una cuenta de GoFundMe.com, que su familia abrió para recolectar fondos para cubrir su atención médica y que hasta los primeros minutos de hoy sumaba 17 mil 920 dólares, muy cerca de su meta de 20 mil, gracias a 466 donativos.

"Un tiburón me atacó", contó Tabatha. "Menos mal que fui yo y no los niños con los que estaba nadando. Nadé más cerca de la playa y me sacaron.

"El tiburón seguía persiguiéndome y Cary (mi marido) lo golpeó y probablemente evitó que me comiera", dijo la mujer, que señaló que su esposo también recibió algunas heridas superficiales.

El día del ataque del tiburón, los oficiales de la Patrulla Fronteriza atendieron a la bañista.

(Con información de Reforma)