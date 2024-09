Niega Abbott ceder las islas de Fronton

No cederé tierras estatales a cárteles criminales transnacionales traficando personas, armas y drogas, señala Abbott.

El gobernador Greg Abbott envió hoy una carta al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris condenando sus continuos intentos de socavar los esfuerzos de Texas para asegurar la frontera y mantener al estado y a la nación a salvo.

Durante años, los cárteles estaban corriendo desenfadados en la vegetación de la grosera y en las estructuras de la garganta de las islas de Fronton a lo largo del río para escenificar entradas ilegales, vigilar las fuerzas del orden estatales y federales, esconder armas, plantar explosivos, evadir la aprehensión y entablar una guerra abierta contra los cárteles rivales y contra los oficiales estatales y federales", se lee en la carta.

"Como Comandante en Jefe de las fuerzas militares de este Estado, decidí que Texas no podía ignorar una invasión en curso de su territorio soberano. En cambio, el 5 de octubre de 2023, Texas respondió a esta amenaza moviendo una fuerza de invasión fuertemente armada a la isla Frontón para asegurarla contra los cárteles criminales transnacionales. No cederé tierras estatales a cárteles criminales transnacionales traficando personas, armas y drogas. Tampoco me sentaré de brazos cruzados mientras estas amenazas ponen en peligro a las fuerzas del orden y a las comunidades de Texas.

La Administración de Biden-Harris, a través de su designado a la Sección de los Estados Unidos de la Comisión Internacional de Límites y Agua, exigió que Texas devolviera Fronton Island a su condición previa.