Autorizan a Pharr una subvención de 3,12 mdd

PHARR, Texas

La Comisión de la Ciudad de Pharr recibió una subvención de $3,12 millones de dólares de la Subvención del Servicio Forestal de Texas A&M en la categoría de Bosques de Patio Escolar.

Esta es parte de un desembolso histórico de subvenciones de $15,4 millones por parte del Servicio Forestal de Texas A&M.

La Dra. Cynthia Gutiérrez, directora de Salud Pública de Pharr, presentó a los invitados especiales que estuvieron presentes para el reconocimiento, incluido el Vicepresidente y Director de Operaciones del Sistema de Educación Superior de la Universidad Texas A&M de McAllen, Manny Vela, Especialista en Subvenciones del Servicio Forestal de Texas A&M, Kate Farris, Urbana Regional de Texas A&M. Forester Bill Green, el Superintendente de Escuelas de PSJA ISD, Dr. Alejandro Elías, y el Superintendente Académico Adjunto de PSJA ISD, Ranulfo Márquez.

"Estamos entusiasmados de presentar esta subvención a la ciudad que se está asociando con PSJA ISD para distribuir los fondos a ocho campus para obtener al menos un 30 % de cobertura de copas de árboles e implementar espacios de aprendizaje al aire libre para que sus estudiantes comprendan realmente lo que es incluir el aire libre no sólo en su educación en ciencias ambientales, sino en cada parte de su educación", dijo Farris durante la presentación.

Y añadió: "La implementación del proyecto se llevará a cabo durante tres años y luego, con suerte, estos bosques de patio escolar y espacios de aprendizaje al aire libre servirán a su comunidad durante generaciones".

Farris estaba encantado de anunciar que el sur de Texas se encuentra entre los mayores receptores de subvenciones, con 37 campus en toda la región seleccionados para recibir financiación.

"Tenemos más de $14 millones destinados directamente al sur de Texas en esta categoría para asegurarnos de que los estudiantes aquí tengan una oportunidad realmente increíble de aprender al aire libre, conocer nuestros bosques e implementar estos cursos educativos", continuó Farris.

"Este es el tipo de asociaciones que nos impulsan y nos conectan como comunidad", dijo Manny Vela, vicepresidente y director de operaciones del Sistema de Educación Superior de la Universidad Texas A&M de McAllen. "

Las subvenciones financiarán directamente la plantación de árboles, el mantenimiento y los esfuerzos de educación y planificación forestal comunitaria de los beneficiarios como parte de sus campañas más amplias y únicas de soluciones forestales urbanas. "Esta es una asociación para PSJA ISD, la ciudad de Pharr y Texas A&M mientras colaboramos para transformar vidas a través de la educación y al mismo tiempo mejorar nuestra sostenibilidad", afirmó Alejandro Elías, superintendente de PSJA ISD.