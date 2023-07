Aportan más de 65 mil dólares en becas

La Autoridad de Vivienda de Pharr, en asociación con el Distrito Escolar Pharr-San Juan-Alamo otorgó más de 65 mil dólares en becas para su educación postsecundaria.

El programa parte de una iniciativa de la organización sin fines de lucro project READ, en esta ocasión benefició a un total de 30 estudiantes.

El Proyecto READ es una organización sin fines de lucro creado por la Autoridad de Vivienda de Pharr para otorgar becas a estudiantes de último grado de High School que se gradúan.

Los apoyos estudiantiles van de los 1 mil a 3 mil dólares para estudiantes que residen en viviendas bajo la Autoridad de Vivienda de Pharr que buscarán un futuro en vocacional, técnico, unirse a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos o un título universitario.

Para Sandra Arellano, recién graduada de PSJA Southwest ECHS, la beca es una oportunidad de pagar su educación y le abrirá muchas puertas en el futuro mientras va por un título en Enfermería en la Universidad de Texas A&M este otoño.

"PSJA no solo me dio la oportunidad de completar mi título de asociado antes de recibir mi diploma de high school, sino que también me ofreció muchas oportunidades para establecer contactos a través de clubes y organizaciones". manifestó Arellano.