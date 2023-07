Enamorado solo en la TV

La única manera en la que Otto Sirgo se dio una nueva oportunidad en el amor es en la telenovela Eternamente Amándonos, donde sostiene un romance con el personaje de Diana Bracho porque en la vida real, el actor, quien enviudó hace tres años, no ha encontrado a nadie "que le mueva el tapete".

"No hace tanto tiempo que murió Maleni, ahorita no me he topado con nadie, no estaría negado a que sucediera, pero no me he topado con nadie que me mueva el tapete"