Confiesa su sufrimiento

Ciudad de México

La actriz Sofía Castro reveló cómo fue para ella formar parte de la familia presidencial después de que su madre, Angélica Rivera, se casara con el ex presidente Enrique Peña Nieto.

En una entrevista con Yordi Rosado, Castro reveló que sufrió mucho porque recibía insultos e incluso amenazas de muerte a través de sus redes sociales.

AGUANTÓ VARA

Sofía Castro, Actriz "Fue increíble, siempre se portó muy bien con nosotras, nos hizo parte de su vida y ya después fue que empezaron a formalizar y ya formamos una familia, la boda y todo lo que saben."

"Siempre hicimos lo mejor que pudimos, aguantamos vara, porque la gente fue fea, me dijeron cosas en redes sociales bien feas, que ojalá me muriera... Me costó mi autoestima, que me cerraran tantas puertas. Sí hubieron oportunidades y experiencias únicas, pero en la política es blanco o es negro, no es gris", declaró.

Sofía Castro, hija de ´El Güero´ Castro, también dijo que su padre la ayudó, pues para ella fue un shock ser parte de la familia presidencial, era una responsabilidad muy grande, que implicaba una posición de mucha responsabilidad, prudencia.

SANA SUS INSEGURIDADES

La actriz comentó que actualmente trabaja para sanar todas las inseguridades que le causó estar en ese entorno donde su autoestima fue dañada.

"Deja muchas secuelas, muchos traumas, inseguridades, en las que tienes que trabajar todos los días. Confiar en mí me ha costado mucho trabajo, recuperar mi autoestima", compartió.





Comparte cómo fue la historia de amor de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto y que el exmandatario conquistó a su madre, con detalles, además aseguró que el ex presidente siempre se portó muy bien con ellas y que siempre las guió.